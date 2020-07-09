Şiir ve öykü buluştu

Kıbrıslı iki yazar yeni kitapları ile okurlarının karşısına çıktı, duygularını paylaştı, kitaplarını imzaladı.

Fatoş Avcısoyu Ruso’nun ikinci şiir kitabı “Otları Yalnız Sevmenin Gürültüsü” ile Ceyhan Özyıldız’ın ikinci öykü kitabı “Yemenisi Sarı” Lefkoşa’da Mod Cafe’de tanıtıldı.

Tanıtım ve imza günü yoğun ilgi gördü. Fatoş Avcısoyu Ruso ve Ceyhan Özyıldız, şiirle öykünün buluştuğu etkinlikte çok mutlu olduklarını belirtti, kitaplarının serüvenini anlattı, heyecanlarımı sanatçı dostları ve kitapseverlerle paylaştı.