“Şiddete karşı yan yana projesi” için imzalara atıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Buldukmen Transport Ltd. arasında Şiddete Karşı Yan Yana Projesi (Güven Projesi – Trust and Secure Project) çerçevesinde yeni bir kadın sığınma evi yapımı için sözleşme imzalandı.

Avrupa Birliği ile LTB finansmanıyla hayata geçecek projenin sözleşmesine, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Buldukmen Transport Ltd Direktörü Hüseyin Bulduk imza koydu.

Harmancı: “1200 metrekareye yakın bir alanın olduğu bir yaşam alanı yaratmış olacağız”

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada bugün imzalanan sözleşmeyle birlikte Şiddete Karşı Yan Yana (Güven Projesi) Projesi kapsamında atılabilecek en büyük adımlardan bir tanesinin de atıldığını söyledi.

Donanımı oldukça yüksek, günümüz standartlarını karşılayan bir kadın sığınma evi inşası için yoğun bir ihale sürecinden sonra Buldukmen Transport Ltd ile anlamlı ve önemli bir sözleşmeye imza attıklarına vurgu yapan Harmancı, Aralık ayı itibarıyla binanın teslimini öngördüklerini belirtti.

Harmancı, projenin Avrupa Birliği ve LTB tarafından finanse edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Yeni Kadın Sığınma Evi’yle birlikte, her şeyden önce kadınlarımız iyi ve medeni şartlarda hizmet alabilecek. 12 yatak odalı olacak evimizde bir odamızda özel gereksinimli bireyler için tasarlandı. Evde ayrıca 2 mutfak, yemek odası, 2 televizyon odası, kütüphane ile çocuk oyun alanı yer alacak. Böylelikle çağdaş, donanım standartları oldukça yüksek yaklaşık 1200 metrekareye yakın bir alanın olduğu bir yaşam alanı yaratmış olacağız.”

Mehmet Harmancı, sözlerinin sonunda, yaklaşık 3 milyon 100 bin Türk Lirası bir kaynak ile yapılacak yeni sığınma evinin ülke kadınlarıyla hayata daha sıkı sarılmak isteyen insanlara bir umut olması temennisinde de bulundu..