Şiddete karşı eğitim seferberliği başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı için çalışmaların son aşamada olduğunu açıkladı. Doğancı’da dün yaşanan kadın cinayetinin ardından açıklama yapan Çeler, şiddete karşı eğitim seferberliğinin de Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Çeler’in konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Hiç duymak istemediğimiz kadın cinayetlerinin bir yenisine daha, ne yazık ki üzülerek tanık olmuş durumdayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kadına yönelik şiddet konusundaki çalışmalarımızı ve hassasiyetimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz. Öncelikle bir müdahale ihtiyacı durumunda, bizlere mutlaka ulaşılması çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle herhangi bir şiddet karşısında yardım elini uzatabilmemiz adına, Sosyal Hizmetler Dairesi Alo 183 ihbar hattı hizmet vermektedir. Bakanlığımız kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planını da hayata geçirmek için çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır. Bu çalışmalar çerçevesinde önleyici ve koruyucu tedbirlerle kadınların güçlendirilmesi öncelikli hedef olarak belirlenirken, şiddete ve istismara maruz kalan kadınlara, Aile (Evlenme ve boşanma)yasası çerçevesinde, yeterli maddi olanağı olmayan kadınların adli yardım desteği verilmesi için barolar birliği ile bir araya gelindi. Protokole son şekli verilip, önümüzdeki hafta imzalanacaktır. Hazırlanan protokol çerçevesinde, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yapılan araştırma sonucunda, hazırlanacak rapor ışığında hukuki destek alması uygun görülen kadınlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ve onayı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne bildirilecek ve birlik tarafından belirlenecek avukat aracılığı ile gerekli hizmeti almaları sağlanacaktır. Ayrıca Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü ile başlatılan bir çalışma ile şiddet gören veya mağdur olan ekonomik yönden yetersiz kadınlara ev kira desteği verilmesi ile ilgili işbirliği de başlatılmıştır. Bu konu ile ilgili protokol önümüzdeki günlerde imzalanma aşamasına getirilecektir.​Ayrıca şiddetle ilgili toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla bir eğitim seferberliği başlatılması ile ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere olup Eylül ayı sonu itibarı ile başlatılması hedeflenmiştir.