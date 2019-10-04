Sıcak hava devam edecek
Hava sıcaklığı önümüzdeki bir haftalık süreçte, 30-33 derece dolaylarında seyredecek.
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Hava sıcaklığı önümüzdeki bir haftalık süreçte, 30-33 derece dolaylarında seyredecek. Pazartesi günü yer yer kısa süreli yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, hava bir hafta boyunca az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.
Rüzgarın Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; Pazar günü ise yer yer fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.
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