Seyir halinde giden araç alevlendi

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Atatürk Spor Salonu ışıklarında Göçmenköy'e doğru seyreden LD 736 plakalı salon araç aniden alevlendi. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrasında her hangi bir yaralanma olayı söz konusu olmadı

Fotoğraf: Ayşe GÜLER