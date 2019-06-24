"Sevmediğiniz işi yapmayın”

Dila ŞİMŞEK

Elli yaşındaki şef Hurşit Deniz, 30 senedir aşçılık yapıyor. Mesleğine başlarda hobi olarak başladığını söyleyen Deniz, tecrübesini paylaşıyor…

1990’larda, tamamen farklı bir iş için Kıbrıs’a geldiğini anlatan Deniz, yemek yapmayı her zaman çok sevdiğini ve büyük ilgi duyduğunu söylüyor. “O zamanlarda aşçılık pek yaygın değildi. Kıbrıs ve Türk mutfağı da daha sınırlıydı” Birçok farklı restoranda aşçılık yaptığını belirten Deniz, daha iyi yemek yapmayı öğrenmek için kendisini hep geliştirdiğini ifade ediyor.

“Hiçbir şef, ben bu mutfakların tüm yemeklerini biliyorum diyemez”

Kıbrıs, Fransa ve İtalya mutfağını öğrendiğini dile getiren Deniz, otuz senelik tecrübesi üzerine şimdi eğitmenlik yaptığını kaydediyor. “Danışmanlık ve eğitmenlik yapıyorum. Hiçbir şef, ben bu mutfakların tüm yemeklerini biliyorum diyemez. Ama ben, kendi tecrübemin hatrı sayılır olduğuna inanıyorum. Balık, tavuk ve et ürünlerinde kendi özel spesyallerim var” diyor.

“Önceden bunun okulu yoktu, kendi kendimizi eğitirdik”

“Bu benim en büyük tutkum ve isteğim” diyen Deniz, yaptığı her yemeğe sevgi ve ilgi kattığını dile getiriyor. “Önceden bunun okulu yoktu, kendi kendimizi eğitirdik. Artık her okulun gastronomi bölümü var ve gençlerin de bu bölüme ilgisi yoğunlaştı” şeklinde konuşuyor.

“Ben yemek yaparken kendimi mutlu hissediyorum”

Bu işi çok severek yaptığını belirten Deniz, sözlerine şöyle devam ediyor: “İşimi yapmaya devam edeceğim. Aşçılık, yemek yapma sanatıdır. Ancak sevmeden yapılacak bir şey değildir. Ben yemek yaparken kendimi mutlu hissediyorum. Gençlere bu mesleği öneriyorum, ama isteksiz olan hiç kalkışmasın. Sevmeden hiçbir işi yapmayın…”