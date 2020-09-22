Sevgül Uludağ "2020 yılının Barış Aktivisti"

Özellikle “kayıplar” konusundaki yoğun çalışmalarıyla tanınan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ, merkezi Washington’da bulunan ve barış ve ekonomik kalkınma alanında faaliyetleriyle tanınan HasNa örgütü tarafından “2020 yılının Barış Aktivisti” seçildi.

PRIO’dan (Barış Araştırmaları Enstitüsü – Norveç) araştırmacı Mete Hatay’ın önerisiyle HasNa tarafından “2020 Yılının Barış Aktivisti” seçilen Sevgül Uludağ’la ilgili HasNa’nın web sayfasında yer alan profilde, Uludağ’ın YENİDÜZEN ve POLİTİS gazetelerinde yürüttüğü Kıbrıs’ın kayıplarıyla ilgili yazılarına dikkat çekildi, “Kıbrıslı Türk kökenli olan Uludağ Kıbrıs’ın şiddetle bölünmüş iki tarafını bir araya getirmeye çalışıyor ve bunu şiddete ilişkin öykülerin yanısıra Kıbrıs’taki insaniyet öykülerini de kaleme alarak yapmaya çalışıyor” denildi.

“TABULARI YIKTI…”

Araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın Kıbrıs’ta yazdıklarıyla tabuları yıktığını ve her iki topluma da çatışmanın tek kurbanının kendileri olmadığını gösterdiğini belirten HasNa, okurlarının yardımıyla Kayıplar Komitesi’ne pek çok “kayıp” şahsın olası gömü yerlerini göstermiş olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, “Bir barış aktivisti olarak Sevgül Uludağ pek çok kadın grubunu bir araya getirmiştir, ayrıca her iki toplumdan kayıp yakınlarını ilk kez bir araya getirerek kendilerine BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ adlı ortak bir örgüt kurmalarına yardım etmiştir. Gerek bir barış aktivisti, gerekse araştırmacı bir gazeteci olarak Uludağ pek çok yerel ve uluslararası ödül almış ve geçen yıl Kıbrıs’tan Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen ilk Kıbrıslı kadın olmuştur” denildi.

“2020 YILININ BARIŞ AKTİVİSTLERİ”

Nevzer G. Stacey’nin 1998’de kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu olarak Washington-ABD’de kurduğu HasNa örgütü, babası Hasan ve annesi Naciye’nin isimlerinin ilk hecelerinden oluşuyor ve son yirmi yıldan bu yana HasNa örgütü gerek Türkiye’de, gerekse Kıbrıs’ta bölünmüş toplumları bir araya getirerek, çeşitli barış projeleri yaparak bölünmüşlüklerin aşılmasına yardım ediyor. HasNa yıllardır, “Kıbrıs Dostluk Programı” çerçevesinde Kıbrıs’ın iki toplumundan gençleri bir ay süreyle ABD’de aile yanlarında konuk ederek Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerin birbirlerini tanımalarına ve diğer toplumla ilgili bilgi sahibi olmalarına öncülük ediyor.

HasNa, son dört yıldır Dünya Barış Günü olan 21 Eylül’de, “Yılın Barış Aktivistleri”ni seçiyor. HasNa’dan yapılan açıklamada, bu yılın barış aktivistlerin toplumlararası ilişkileri iyileştirmek, pozitif barışın önündeki engelleri aşmak için kendilerini çalışmaya adadıklarına dikkat çekilerek, “Tüm bu barış aktivisti kadınlar çatışmadan, şiddetten ve adaletsizlikten etkilenenlerin karşı karşıya kaldığı dev sorunları aşabilmek için gerekli olan yetenek, kararlılık ve tutkularını ortaya koymuşlardır” denildi.

Kıbrıs’tan Sevgül Uludağ’ın yanısıra altı kadın daha, “Yılın Barış Aktivisti” seçildi. 2020 Yılının Kadın Barış Aktivistleri: Kıbrıs’tan YENİDÜZEN ve POLİTİS gazetelerinde araştırmacı gazetecilik yürüten Sevgül Uludağ, Washington’da Kıbrıslı gençleri bir araya getiren projeyi yürüten Linda Ziglar, Kayseri-Türkiye’de Afgan göçmenlerin sorunlarıyla ilgilenen Dr. Zakira Hekmat, İstanbul’dan Hrant Dink Vakfı lideri Rakel Dink, Gaziantep’te Suriyeli göçmenlerin sorunlarıyla ilgilenen Suriye kökenli Ravdanur Cuma, Ankara’da “Demir Leblebi Kadın Örgütü” kurucusu Sevna Somuncuoğlu ve Mardin’de özellikle Suriyeli ve diğer göçmenlerle çalışan Leyla Altıntaş seçildiler.

2020 Yılının Barış Aktivistleri’nin profilleri, bir hafta süreyle HasNa’nın web sayfasında, Facebook ve Twitter sayfalarında sergilenecek.

Konuyla ilgili link:

https://hasna.org/hasnas-2020-peacebuilders-of-the-year/

Ek: HasNa’nın web sayfasından resimler.