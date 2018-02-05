“Sesli Kitap Serisi” tamamlandı

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun (LSS) projesi “sesli kitap serisi” yoğun çalışmaların ardından tamamlandı. Çocukları sanat ve sanatçılarla buluşturup “yaratıcı okuma” çalışmaları yürüten ve çocuk tiyatrosuna destek veren Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu bu yıl yepyeni bir proje ile 2018’e merhaba dedi. Proje kapsamında 3 farklı yazarın öyküleri seslendirildi. Ayşen Dağlı’nın yazmış olduğu “Süslü”, Suzan Polat’ın yazmış olduğu “Ormanın Kardeşliği” ve Derya Atamer’in kaleme almış olduğu Girne Kalesinde Kayıp Hazine öyküleri Hatice Tezcan ve Suzan Polat tarafından seslendirildi.

Çocukların hayal güçlerini desteklemek , dinleme becerilerini geliştirmek ve iç dünyalarını daha da zenginleştirmek için hazırlanan bu keyifli proje Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk.

Tezcan: Gözlerimizi kapatalım bırakalım sözler uçuşsun havada…

Sesli Kitabın yönetmenliğini ve iki öykünün de seslendirmesini üstlenen çocuk tiyatrosu uzmanı Tezcan çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde: “Varoluşunun sebebini bulduğunda ve onu gerçekleştirmeye başladığında neşen ve enerjin asla azalmaz. Oyunlar masallar için doğmuşum. Hayal kurmak güzel, hayali paylaşmak güzel. Ama esas güzel olan hayali gerçekleştirmek. Limasol Sosyal Sorumluluk çocuklar İçin bir hayalimizi daha gerçekleştirdi. Gözlerimizi kapatalım bırakalım sözler uçuşsun havada” şeklinde konuştu.

Hüseyin Kemaler: “Sesli kitap çalışmamız çocuklarımıza özenle hazırladığımız bir armağanımızdır”

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Sesli Kitap Serisinin çocuklar için özenle hazırlanmış bir hediye olduğunu belirtip birbirinden güzel öykülerin keyifle dinlenmesini temenni edip projede emeği gecen herkese teşekkür etti.