Serpil Çağaşan sonsuzluğa uğurlandı

Kıbrıs Türk basınına uzun yıllar hizmet veren, deneyimli gazeteci Serpil Esat Çağaşan dün toprağa verildi. Çatalköy Cami’deki öğle namazının ardından, yine, köydeki mezarlıkta toprağa verilen Serpil Çağaşan’ı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Dostları, ailesi ve gazeteciler yanı sıra Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğluları, ayrıca bir dönem görev yaptığı Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yetkililer de cenazeye katıldı.

Uzun yıllar KIBRIS dahil Ortam, Halkın Sesi ve pek çok gazetede çalışan Serpil Çağaşan, kanser tedavisi görüyordu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler mezunu Serpil Çağaşan’ın ölümü sevenleri arasında üzüntü yarattı.