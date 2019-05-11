Seri katilin ‘öldürme şeklinde’ sapma

Kıbrıs’ın güneyinde Nikos Metaksas tarafından gerçekleştirilen seri cinayet olaylarına ilişkin araştırmalar sürerken Kıbrıs polisi, katil zanlısının kurbanlarının cesetlerini attığı noktaları insansız hava aracıyla (drone) filme aldığı ve fotoğrafladığını tespit etti.

Politis gazetesi, “Videolarda Delil Arıyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, seri katil olarak anılan Nikos Metaksas’ın kurbanlarından ikisinin naaşlarına ulaşma çalışmalarının dün de sonuçsuz kaldığını ancak Metaksas’ın kurbanlarını attığı noktaları havadan dronla görüntülediğinin tespit edildiğini yazdı.

Gazete, polisin Metaksas’a ait tüm videoları dikkatle incelemeye aldığını belirtirken “Kırmızı Göl” ve “Memi gölünde” yapılan araştırmaların ise, bulunamayan iki kurbanın tespit edilebilmesinde sonuçsuz kaldığını vurguladı.

Haberde, önceki gün “Kırmızı Göl’de” tespit edilen kadın iç çamaşırının kurbanlarla ilişkisi olmadığı, yine aynı gölde bulunan, ne olduğu anlaşılamayan nesnenin ise, 1996 yılında bölgede çekilen bir filmin dekorundan kalma olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, her iki gölün zemininin altının aranması için toprak altındaki nesneleri tespit edebilen özel bir radarın, gelecek hafta Kıbrıs’a getirileceği de vurgulandı.

Nepalli Bista darbe sonucu öldü

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, seri katilin kurbanlarından 30 yaşındaki Nepal uyruklu, Asmita Khadka Bista’nın otopside başına aldığı sert darbe sonucu öldüğünün belirlendiğini yazdı. Gazete bu yeni bilgiler ışında, Metaksas’ın öldürme şeklinin elle arkadan boğma ile sınırlı olmadığına işaret etti.

Vietnamlı Hop'a yer verildi

Haberde ayrıca kuzeyde 6 Ocak’ta Ercan Havaalanı yakınlarında bulunan ve bir buçuk sene önce öldürüldüğü belirlenen Vietnamlı Dam Thi Hop’a yer verildi. Geçtiğimiz ay, Kuzeydeki polisin güneyden İki Toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite aracılığıyla bilgi almaya çalıştığını da yazan gazete, yetkililerin Hop’un bıçak darbesi sonucu öldüğü için ilk etapta seri cinayetlerle bağlantısı olmadığı düşünüldüğüne dikkat çekti.