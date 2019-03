Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, ilk yurtdışı ziyaretini KKTC’ye yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen görüşmede Şentop’a, TBMM heyeti ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri de eşlik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM başkanı olarak ilk yurtdışı ziyaretini KKTC’ye yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türkü’nün milli iradesinin yansıdığı meclisin çatısı altında biraraya gelmekten çok memnun olduğunu söyledi.



Şentop: “Kıbrıs konusu tüm dış temaslardan daha önemli ve öncelikli”

TBMM’nin, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinin korunması ve adadaki gerçeklerden hareket ederek kalıcı bir barış sağlanması hususunda sarsılmaz bir kararlılığa sahip olduğunu dile getiren Şentop, TBMM olarak Kıbrıs konusuna tüm dış temaslarından önem ve öncelik verdiklerini belirtti.

Kendi başkanlığı döneminde de TBMM’nin Kıbrıs Türk halkının onurlu davasını ilk günkü heyecan ve şevkle desteklemeyi sürdüreceğini kaydeden Şentop, “Kıbrıs konusunda bugüne kadar aldığı kararlara bağlı kalan TBMM, Kıbrıs Türküyle dayanışmasını da tüm imkanlarını da seferber etmeyi sürdürecektir” dedi.

Şentop, Kıbrıs Türkü’nün sürdürülebilir refahı ve güvenliği için KKTC’nin kurumsal kapasitesinin arttırılmasının ve ekonomik hamlesinin tamamlanmasının önemli olduğuna dikkati çekerek, bu hedef doğrultusunda turizm ve yüksek öğrenim gibi öncü sektörler başta, altyapı yatırımları dahil olmak üzere her alanda Kıbrıs Türk halkını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye ile KKTC arasındaki eşsiz birlik ve beraberliğin bir göstergesi olan meclisler arasındaki mevcut işbirliği ve temasları daha da geliştirerek sürdürmeyi arzuladıklarını belirten Şentop, kasım ayında parlamentolar arası dostluk grubu kurulduğunu ve geçen hafta da dostluk grubu üyelerinin belirlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.



Meclislerin milli davada eşgüdüm içerisinde hareket etmesi önemli

Dostluk gruplarının kısa sürede biraraya gelerek meclisler arasındaki mevcut işbirliğinin hangi alanlarda ilerletilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmasının yararlı olacağını düşündüklerini ifade eden Şentop, TBMM ile KKTC Meclisi’nin milli davada eşgüdüm içerisinde hareket etmesinin önemine işaret etti.

Şentop, bu amaçla parlamenterler arasındaki diyalog ortamının her zaman canlı tutulması gerektiğine ve yaşanan çözüm sürecinde gelinen kritik aşamada, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesine ilişkin gelişmeleri Kıbrıs Türk halkından doğrudan dinlemesinin son derece yararlı olacağına inandıklarını belirtti.

KKTC’nin hak ve hukukunun korunmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Şentop, bu çerçevede TBMM’nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası faaliyetlere KKTC yetkililerinin de katılmasını çok önemsediklerini vurguladı.

Şentop, bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetlere örnekler vererek, uluslararası aktivitelerin yabancı parlamenterleri davet etme açısından da önemli fırsatlar yarattığına işaret ederek, “KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünün sağlanması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Şentop, meclisler arasındaki tam istişare ve işbirliği sayesinde bu kritik dönemin başarıyla tamamlanacağına ve Kıbrıs Türkü’nün layık olduğu konumu kazanmasını sağlayacaklarına inancının tam olduğunu belirtti.

Uzun zamandır uygulamaya geçirilmesi beklenen yasa ve reformların da vakit kaybetmeden nihai hale getirilmesinin de yararlı olacağına inandıklarını kaydeden Şentop, “KKTC meclisinin bu reformlar çerçevesinde yasaları etkin bir şekilde çıkarması noktasında her türlü teknik desteği de vermeye TBMM olarak hazırız” dedi.



Uluçay: “Somut adımlarla işbirliğine devam”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise, Şentop’a hem KKTC’yi hem de Meclisi ziyaretinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

TBMM ile Binali Yıldırım’ın başkanlığında başlayan meclisler arası işbirliğini geliştirme açısından somut adımlar attıklarını ifade eden Uluçay, bundan sonraki süreçte de bıraktıkları yerden devam etmeyi umduklarını belirtti.

Meclisler arasındaki yakın işbirliğini geliştirerek, arttırarak, her iki ülkenin yararına olacak şekilde biçimlendireceklerini ifade eden Uluçay, özellikle dışilişkilerde TBMM ile paralel yol haritası çizdiklerini ve bu çerçevede TBMM’nin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmayı umduklarını söyledi.

Bu çerçevede başlattıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Uluçay, “gerek dışilişkiler çalışmalarında gerekse milletvekillerinin yasama çalışmalarında TBMM’nin bilgi ve tecrübesinden yararlanmayı arzuluyoruz” dedi.



“Her alanda işbirliğini geliştirmeyi arzuluyoruz”

Uluçay, her alanda işbirliğini geliştirmeyi arzuladıklarını dile getiren Uluçay, meclis çalışanlarının bu tecrübelerden yararlanması için de bir dizi faaliyet öngördüklerini, dostluk grubu oluşturduklarını anlattı.

2018’de ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle yoğun bir çalışma temposunda yaşanan sıkıntıların önüne geçebilmek için yasama faaliyetlerine hız verdiklerini anlatan Uluçay, “2019’a da aynı süratle başladık bu yıl yasama faaliyetleri, dışilişkiler daha yoğun şekilde ilerliyor “dedi.

TBMM’ye bugüne kadarki yakın ilgi ve alaka nedeniyle teşekkür eden Uluçay, Kıbrıs konusunda da her zaman birlikte çalıştıklarını ve gelinen noktada elde ettikleri kazanımların yoğun efor sonucunda elde edildiğini söyledi.

Kıbrıs konusunda da siyasi eşitliğin sağlandığı, sonuç odaklı, ucu açık olmayan, takvimlendirilmiş bir sürecin liderler arasında başlaması halinde kararlılıklarının devam edeceğini söyleyen Uluçay, “Dünyada hak ettiğimiz yeri almak için yıllardır verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz. Bunu bugüne kadar TC ile birlikte verdiğimiz mücadeleyle bu noktalara taşıdık taşımaya da devam edeceğiz” dedi.

Uluçay, önemli olanın halkın refahı, mutluluğu, huzuru olduğuna işaret ederek, bunu sağlamak için her zaman olduğu gibi TBMM’nin bilgi ve tecrübesinden yararlanarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.