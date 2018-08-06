"Sendikamız tüm kirli pazarlıkları ve oyunları boşa çıkaracak"

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç tarafından yapılan basın açıklamasında, KIB-TEK Yönetim Kurulu'nun 2 ay önce 4 adet yeni santral alımı ile ilgili karar aldığını, fakat hükümetin bu konuda adım atmadığı savunuldu. Açıklama metni ise şöyle:

"Elektrik Kurumu üzerinde oynanan oyunlar ve yazılan senaryoların farkındayız, yıllardır özelde Kıb-Tek genelde Toplum üzerinde belli odaklar tarafından Kıb-Tek’in üç parçaya bölünüp satılması ile ilgili yapılan kirli pazarlıklara sendikamız El-Sen çok yakında toplumumuzla birlikte en ağır şekilde cevabını verecektir. Sendikamız tüm kirli pazarlıkları ve tüm oyunları boşa çıkaracaktır.

Son kez uyarıyoruz. Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun 2 ay önce 4 yeni Santral alımı ile ilgili aldığı karar doğrultusunda hükümetin henüz ihaleye dahi çıkmamasını kabul etmiyoruz. Hükümete şu çağrıyı yapıyoruz, ‘’ Ya bu ihaleye en erken zamanda çıkarsınız yada Sendikamızın grevde dahil olmak üzere her türlü eyleme her koşulda hazır olduğunu bilmenizde yarar görüyoruz. ‘’

Kıb-Tek’in toplum gözünde ‘’Battı’’ havasını vererek Kıb-Tek’in satılmasını ümit edenler, bilsinler ki o oturdukları koltuklarda rahat oturamayacaklar. Toplumu Aksa’ya muhtaç edenler ve ülke enerjisi’ni Aksa’nın tekeline bırakmak isteyenlere şunu hatırlatıyoruz. El-Sen bu mücadelelerde Toplumla birlikte kazanan taraf olacaktır. Ayrıca 2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla ve Resmi Gazetelerde yayınlanan ‘Özerk’ Kıb-Tek Kararı derhal uygulamaya geçirilmelidir. ‘DİRENİŞİMİZ’ için tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Hatırlatıyoruz….."