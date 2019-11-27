Sendikaların talebi: 'Göç Yasası'nı düzenleyin

Hazine-Sen, Vergi-Sen ve Güç-Sen ”Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasında değişiklik talep ederek, gerçekleşmemesi durumunda grev dahil, her türlü eyleme başvuracağı uyarısında bulundu.

3 sendikanın başkanı tarafından yapılan ortak açıklamada,,Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasında; üniversite baremlerinde ikinci üniversite bitirenlere barem içi artış hakkının verilmesi, terfi sınavlarında geçme notunun 50 puana indirilmesi, ilk terfi için 7 yıl ve diğer terfiler için 3 yıl çalışmış olma koşulunun getirilmesi, dairelerin durumuna göre yüzde 50 ek mesai sınırının kaldırılması, hiçbir hukuki dayanağı olmadan durdurulan tüm terfilerin açılması istendi.

Açıklamada, ” Kıbrıs Türk halkının büyük tepkilerine ve hukukun temel ilkelerine aykırı olmasına rağmen 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girdi. O tarihten bugüne yaklaşık olarak dokuz (9) yıl geçmiş olmasına rağmen bu yasanın kaldırılması veya düzeltilmesi yönünde hiçbir adım atılmamıştır. Geçen süre içersinde neredeyse iktidara gelmeyen parti kalmamıştır. Muhalefetteyken yasanın hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu dile getirerek kaldırılması veya değiştirilmesi yönünde sözler veren siyasetçiler iktidara gelince verdikleri sözleri unutmaktadırlar.”ifadeleri kullanıldı.