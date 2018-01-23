Sendikal Platform’dan ‘Barış ve Özgürlük Yürüyüşü’

Sendikal Platform, ülkede son dönemde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla ‘Barış ve Demokrasi Yürüyüşü’ düzenliyor.

Yürüyüş, 26 Ocak Cuma günü Lefkoşa’da Citroen Işıkları’nda saat 15.30’da başlayacak, Meclis önünde sona erecek.

Sendikal Platform ayrıca bugünden başlayarak hem Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hem de siyasi partilerle görüşerek, yaşanan olayları değerlendirecek.