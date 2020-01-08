"Sektörde çok marka ve zor bir rekabet var"

Devrim DEMİR

“Tüm işletmeler ekonomik kriz sıkıntısı yaşadı. Bu tip alışverişlerde, herkes bütçesine göre hareket ettiği için rekabet de güçleşti. Birçok markanın ithal edilmesi, sektörde ciddi sıkışıklık yaşanmasına neden oldu. Nüfus oranına bakılınca zor bir rekabetle yüz yüze kaldık”

Airkam LTD olarak ısıtma ve soğutma işleri ile 2012 yılında iş dünyasına atılan başarılı iş kadınlarımızdan, büyüyen Airkam LTD'in Direktörü Şebnem Kamacıoğlu, sektörde “inanılmaz bir başıboşluğun yaşandığını, küçük ev aletlerinin ülkeye ithal edilirken ciddi tedbirler alınması gerektiğini” söyledi.

Şebnem Kamacıoğlu “Tüm işletmeler ekonomik kriz sıkıntısı yaşadı. Bu tip alışverişlerde, herkes bütçesine göre hareket ettiği için rekabet de güçleşti. Birçok markanın ithal edilmesi, sektörde ciddi sıkışıklık yaşanmasına neden oldu. Nüfus oranına bakılınca zor bir rekabetle yüz yüze kaldık” diye konuştu.

Faaliyet gösterdikleri alanda en büyük sıkıntının müşteri memnuniyeti olduğunu ifade eden

Kamacıoğlu, son yıllarda ülkeye birçok markanın ithal edilmesi ile sektörde ciddi sıkışıklık yaşandığını kaydetti.

Gümrüklerde iyi bir kontrolun şart olduğunu kaydeden Şebnem Kamacıoğlu, sektörde inanılmaz bir başıboşluğun yaşandığını, küçük ev aletlerinin ülkeye ithal edilirken ciddi tedbirler alınması gerektiğini savundu.

“Alım gücü bizim sektörümüzü de etkiledi”

Kamacıoğlu, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle beyaz eşya sektörünün de oldukça etkilendiğini ifade etti.

Ülke genelinde tüm sektörlerin ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Kamacıoğlu, “Tüm işletmeler ekonomik kriz sıkıntısı yaşadı. Bu tip alışverişlerde, herkes bütçesine göre hareket ettiği için rekabet de güçleşti. Birçok markanın ithal edilmesi, sektörde ciddi sıkışıklık yaşanmasına neden oldu. Nüfus oranına bakılınca zor bir rekabetle yüz yüze kaldık”

“Yeni markalar tatsız rekabet yaratmakta”

2017 yılında bünyelerine Vesteli de katarak hedeflerine istedikleri şekilde gittiklerini kaydeden Kamacıoğlu, yeni satış noktaları açarak en iyi şekilde tüketici ile buluşmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kamacıoğlu, “Bu sektörde garanti konusu ciddi bir sorun. İlk kez duyulan markaların ithal edilmesi, vatandaşın da alım gücünün belli olması nedeniyle tatsız bir rekabet oluşmakta. Serbest piyasa koşullarında bunu engellemek mümkün değildir. Tüketici bilinci arttırılarak, bazı şeylerin önüne geçebiliriz. Gümrüklerde iyi bir kontrol olması gerektiği inancı içindeyim, sektörde inanılmaz bir boşluk söz konusu. Alım gücü son iki yıldır fark edilecek şekilde düştü.”

“Hükümetler işletmecilerce teşvik vermeli”

Dengeyi kurabilmek ve müşteriye ulaşmak adına hükümetlerin teşvik vermesi gerektiğini ifade eden Kamacıoğlu, iş yerlerinde en büyük sorunun çalışanların nerede kalacağı olduğunu kaydetti. Ciddi bir sorun olduğunun altını çizen Kamacıoğlu, “Ciddi bir kaynak harcayarak çalışanlarımızı tutmaya çalışıyoruz. 53 personelimle güçlü bir aileyiz. Devlete karşı bütün görevlerimizi yerine getiriyoruz.”

Kamacıoğlu: “Kadromuzla en iyi hizmeti sunuyoruz”

2017 yılında Vestel’in bayiliğini aldıktan sonra daha güçlü olduklarını sözlerine ekleyen Kamacıoğlu, “Önem verdiğimiz konu Vestel’in hak ettiği şekilde, aynı standartlarda aynı hizmeti burada da sürdürebilmek. Servislerimizle KKTC genelinde güçlü kadromuzla en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ülkemizde bir başka ciddi sorunda aldığımız ürünlerde sigorta olmayışı. Avrupa’da bunu alışkanlık haline getirdiler. Müşteri en iyi parayı harcayarak en iyi ürünü alırken, müşteri tercihi de firma için daha önemli. Ayakta kalmak için her imkânı çalışana veriyoruz. Hem kurum sorumluluğu hem de şirketimizi en iyi yere taşımak adına dengeyi korumak için yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Şirket…

2012 yılında iş dünyasına atıldıktan sonra, 2017 yılında dünyanın tanıdığı Vestel’i de bünyesine katarak büyümeye devam eden Airkam LTD, şirket bünyesinde 53 personel çalışmakta…

Airkam LTD. solar adı altında güneş enerjisi ile dünyanın bir numaralı iklimlendirme markası Daikin’i bünyesine katarak ilerledi.

Vestel’i de 2017 yılında ailesine katan Airkam LTD., yeni satış noktası ile Mağusa’da Ocak ayında hizmete girecek.

Airkam LTD., Direktörü Şebnem Kamacıoğlu, 7 yıldır girdikleri sektörün zor bir sektör olduğunu satış sonrası hizmetlerinin servis olarak devam ettiğini anlattı.

Kamacıoğlu, “İşimizi yaparken olaya sadece satış olarak bakmıyoruz. Satış sonrası hizmetimiz güçlü ekibimizle servis olarak devam ediyor. Müşteri memnuniyeti şirketimizin önceliğidir. Ülkemizin en önemli sorunu elektrikten kaynaklı kesintiler. Bu kesintiler, elektronik cihazları çok etkiliyor. Bu gibi durumlarda biz müşteri ile yüz yüze kalıyoruz. Her türlü sıkıntıları en iyi şekilde gidermeye çalışıyoruz.”