Sedat Aslan yaralı

Lefkoşa Doktor Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 29 yaşındaki Sedat Aslan yaralandı. Sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada; Hasan Çelik, yönetimindeki EE 344 plakalı salon aracı ile Hamitköy çemberi yakınlarına geldiği sırada yaya olarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sedat Aslan’a çarptı. Kaza sonrası Aslan, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, Aslan’ın sağlık durumu ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi. Büyük, Sedat Aslan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu müşahede altında tutulmaya devam ettiğini belirtti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.