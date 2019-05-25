Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Sanayide çöp ve molozlar yandı
Sanayide çöp ve molozlar yandı

Sanayide çöp ve molozlar yandı

 Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde, LTB'ye ait yeni mezbaha binasının bulunduğu bölgede yarım dönümlük arazi içeride bulunan çöp ve molozlar, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangında yandı.

A+A-

 Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde, LTB'ye ait yeni mezbaha binasının bulunduğu bölgede yarım dönümlük arazi içeride bulunan çöp ve molozlar, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangında yandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu haber toplam 59 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler