Sanayide çöp ve molozlar yandı

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde, LTB'ye ait yeni mezbaha binasının bulunduğu bölgede yarım dönümlük arazi içeride bulunan çöp ve molozlar, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangında yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor.