Sanayi, turizm, tarım, üniversite ve restoranlara elektrikte teşvik
Bakanlar Kurulu, 2010 yılında alınmış bir kararı tadil ederek sanayi, turizm, tarım, üniversite ve restoranlara elektrikte teşvik verilmesini onayladı.
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Bakanlar Kurulu, 2010 yılında alınmış bir kararı tadil ederek sanayi, turizm, tarım, üniversite ve restoranlara elektrikte teşvik verilmesini onayladı.
Karara göre, 1 Temmuz ile 31 Aralık 2020 arasında söz konusu sektörlere ve iş yerlerine kilovat başına 0.25 kuruş teşvik uygulanacak.
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