Bakanlar Kurulu, 2010 yılında alınmış bir kararı tadil ederek sanayi, turizm, tarım, üniversite ve restoranlara elektrikte teşvik verilmesini onayladı.

Karara göre, 1 Temmuz ile 31 Aralık 2020 arasında söz konusu sektörlere ve iş yerlerine kilovat başına 0.25 kuruş teşvik uygulanacak.