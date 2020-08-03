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Sanayi, turizm, tarım, üniversite ve restoranlara elektrikte teşvik

Sanayi, turizm, tarım, üniversite ve restoranlara elektrikte teşvik

Bakanlar Kurulu, 2010 yılında alınmış bir kararı tadil ederek sanayi, turizm, tarım, üniversite ve restoranlara elektrikte teşvik verilmesini onayladı.

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Bakanlar Kurulu, 2010 yılında alınmış bir kararı tadil ederek sanayi, turizm, tarım, üniversite ve restoranlara elektrikte teşvik verilmesini onayladı.

Karara göre, 1 Temmuz ile 31 Aralık 2020 arasında söz konusu sektörlere ve iş yerlerine kilovat başına 0.25 kuruş teşvik uygulanacak.

 

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