Sanayi Sicil’in maddeleri, Gemiler’in bütünü onaylandı

Cumhuriyet Meclisi “Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısını” oyçokluğu ile kabul etti. Genel Kurulu ayrıca gündeminde bulunan Sanayi Sicil Yasa Tasarısı’nı ele alarak tasarının maddelerini onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.00’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da, Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık işleri komitesi gündeminde bulunan Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Değişiklik) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okunarak oybirliği ile kabul edildi.

Dilekçe ve Ombudsman komitesinde UBP’nin üye değişikliği de milletvekillerinin bilgisine getirildi. Buna göre UBP Milletvekili Sunat Atun yerine UBP Milletvekili Menteş Gündüz komitede yer alacak.



Sanayi Sicil Yasa Tasarısı’nın maddeleri onaylandı

Meclis Genel Kurulu, gündeminde bulunan Sanayi Sicil Yasa Tasarısı’nı ele alarak tasarının maddelerini onayladı.

Tasarının bütünün oylanması, ivedilik karar olmadığı için daha sonraki birleşimlerde yapılacak.

Tasarı hakkında konuşan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, tasarının sanayi sicil kaydının ülkedeki yasal zeminini oluşturacak bir yasa düzenlemesi olduğunu kaydetti.

Verilerin oluşturmasının her sektörde yapılması gerektiğini dile getiren Rogers, elektronik veri tabanına ihtiyaç olduğunu ve 2020 yılında ödeneğinin ayrılarak yasanın 1 Ocak 2021 yılında yürürlüğe gireceğini kaydetti.



Arıklı: “Sanayiciyi, yatırımcıyı koruyacak yasalara da ihtiyaç var”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, tasarıya olumlu oy vereceklerini ve toplumun tüm kesimlerinin ittifakla oluşturduğu bir yasa olduğunu kaydetti.

Sanayicinin çok sıkıntıları olduğuna dikkat çeken Arıklı, icra ve hacizi kolaylaştıracak yasanın da sanayiciye çok sıkıntı yarattığını ve ilgili yasayı Anayasa Mahkemesine götürmeye kararlı olduklarını söyledi.

Türkiye’de bu yasanın uygulandığını fakat bu yasanın altında faiz yasasının da mevcut olduğunu anlatan Arıklı, bu yasa ile tefecilerin eline korkunç koz verildiğini söyledi.

Bu yasa ile faiz ve tefecilik yasası gibi yasaların da geçirilmiş olması gerektiğini dile getiren Arıklı, şu anda sanayicilerin çok ciddi kriz içerisinde oluklarını ve hükümetin sanayiciye destekleyici adımlar atmasının istendiğini kaydetti.

Arıklı, sanayiciyi koruyarak yatırımcıyı koruyacak yasalara da ihtiyaç olunduğunu söyledi.



Gündüz: “Sanayi Dairesi memurlarının yetkileri spesifik olarak belirlendi”

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, bu yasa ile ilgili tüm paydaşlarla görüşüldüğünü söyleyerek, sanayi sektörü gelişirken ne tür ihtiyaçları olduğunun dikkate alınmasının önemsendiğini kaydetti.

Sanayi Dairesi memurlarının yetkilerinin spesifik olarak belirlendiğini söyleyen Gündüz, bu yasa ile eksiklerin giderilerek yasada olması gerekenin yapıldığını kaydetti.



Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy:

“Denetimin daha rahat yapılması adına sanayi bölgeleri geliştirilmeli”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bu yasanın geçmesinde katkı koyan herkese teşekkür etti.

Ülkedeki denetimin daha rahat yapılması adına sanayi bölgelerinin geliştirilerek yapılmasının desteklendiğini söyleyen Taçoy, dünyadaki farklı fuarlarda gerçekleşen yeniliklerin de yakalanması gerektiğini kaydetti.

Bakan Taçoy, banka faizleriyle ilgili yasa çalışması bulunduğunu da söyledi.



Atun: “Patent ile ilgili mevzuat gerekiyor”

UBP Milletvekili Sunat Atun, sanayi sicil yasasının 2017 yılında bakanlar kurulunda sunulan sanayi stratejisi belgesinden kaynaklandığını söyledi.

Bütünlüğün sağlanması gerektiğini dile getiren Atun, ülkede iş kollarının geliştirilmesini sağlamanın gereklilik olduğunu kaydetti.

Patent ile ilgili mevzuat gerektiğine dikkat çeken Atun, kurumlar arası entegrasyonun da sağlanması gerektiğini belirtti. Atun, bu yasanın tamamlayıcı olması için hız kesmeden yasa çalışmasına devam edilmesi gerektiğini belirtti.

“Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” kabul edildi

Lefke’de de hizmet düzenlemesi

Cumhuriyet Meclisi “Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısını”oyçokluğu ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay yasaya milletvekillerinin 33 kabul, 1 ret oy kullandığını, 16 milletvekilinin ise oylamaya katılmadığını kaydetti.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz gemilerle ilgili harçlar ve ücretler (değişiklik) yasa tasarısının görüşülmesi sırasında söz alarak, yasanın önemli bir yasa olduğunu, yasanın deniz yetki alanlarını korumada, yenidünya düzenine uyum sağlamakta, mülteci, uyuşturucu, tanımsız gemilere karşı kıyı emniyeti sistemleri kurulması açısından önemine işaret etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarı üzerinde ilk sözü alan HP milletvekili Hasan Büyükoğlu da, Sivil savunma teşkilat başkanlığının gündelik yaşam içinde halkın ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, bu yasa ile Lefke bölge müdürlüğünün açılabileceğini kaydetti.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, ilçe yapılan Lefke’nin tam anlamıyla ilçe yapılamadığını ifade ederek, eksiklerin tamamlanmasını ve Lefke’nin tam anlamıyla tüm kurumlarıyla halka hizmet verecek şekilde ilçe yapılması gerektiğini söyledi.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Lefke’ye sivil savunma teşkilat başkanlığının kurulmasının bu yasa ile mümkün olacağını ifade ederek, bölgenin ihtiyacına işaret etti. Gündüz, kurumun ekip ve ekipmanla donatılıp bölgeye hizmet vermesinin sağlanmasını da istedi.

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda da, 20 yıl aradan sonra değişiklik yapılan yasa ile kurumun Lefke’de hizmet vereceğini ifade ederek, bundan mutluluk duyduklarını ancak Lefke’ye mahkeme öncelikli olmak üzere tüm kurumların ve polis müdürlüğünün ilçeye getirilmesini talep etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı madde madde oylandı. Yasanın ivediliği olmadığı için yasanın geneli bir sonraki birleşimde oylanacak.

Genel Kurul toplantısı daha sonra tamamlandı. Bir sonraki birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.