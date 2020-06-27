“Sanata, dansa emek vermeli, yaşatmalıyız”

21 yaşındaki Dans eğitmeni Hasan Murat Sirhan, Girne Amerikan Üniversitesi’nde Performing Arts-Dance (Performans ve Dans) üzerine eğitim alıyor.

Red Raw Dance Complex'de Dans eğitmenliği yapan Sirhan, dansa olan ilgisini çocukken fark etmiş…

Üniversitede önce okul öncesi öğretmenliği üzerine okumaya başladığını, ancak dansa olan ilgisi ve bunu mesleğe dönüştürmek istemesi nedeniyle bölümünü değiştirdiğini kaydediyor. “Ailemle oturup, bu işi profesyonel olarak yapmak istediğimi, ancak eğitimini almam gerektiğini anlattım. Ailem başta endişe duydu, çünkü Kıbrıs’ta sanata pek bir ilgi yok ve bu işten para kazanılmaz diye bir algı var, çünkü talep yok. Bu yüzden kendimi ispat etmem de gerekti” diye anlatıyor.

“Kıbrıs Türk toplumunda sanattan para kazanılmayacağına dair bir algı var”

Karpazlı Sirhan, “Benim dansla hiç alakam yoktu, ablam dans etmeyi çok seviyordu, lise başında okulda seçmelere katılacağında ben de katılmak istedim. Benimle başta şakalaşıp dalga geçiyordu. Ama öğretmenlerimiz çok iyi dans ettiğimi ve yeteneğim olduğunu söyledi. Açıkçası ben yetenekli olduğumun farkında değildim, ta ki öğretmenlerimden de duyup destek alana kadar. Şu anda ise dans eğitmenliği yapıyorum. Neredeyse her alanda dans ediyorum ama hip-hop ve high heels olarak eğitim veriyorum. Latin dansı üzerine de üç kez şampiyonluğum var güneyde katıldığım yarışmalarda… Birçok alanda da eğitim almaya devam ediyorum” diyor.

Ailesinin, özellikle babasının başlarda ‘dansı meslek edinmeyi’ hiç desteklemediğini kaydeden Sirhan, “Kıbrıs Türk toplumunda sanattan para kazanılmayacağına dair bir algı var. Bu bizden önceki neslin zamanında böyleydi. Ancak zaman artık değişiyor… Aslında anne babalar bir kanıt görmek istiyor. Ne zaman ki ilk işinizi görüyorlar ve başarınızı fark ediyorlar, onların da içi rahat oluyor” şeklinde konuşuyor.

“Dans bir süreç, bir anda öğrenilecek bir şey değil. Bu yüzden hemen pes edilmemeli, biraz ter dökülmeli…”

İnsanların kendindeki gücü görmesine katkıda bulunmak istediğini belirten Sirhan, dünya çapında saygı gören bir dansçı olmak istediğini ifade ediyor. “Dansla ilgili bir sürü yargı var. İnsanların bunu kırabilmesini istiyorum. Dans bir süreç, bir anda öğrenilecek bir şey değil. Bu yüzden hemen pes edilmemeli, biraz ter dökülmeli… Ben de insanların hayatında bu alanda bir rol oynamak istiyorum” diye devam ediyor.

Sirhan, dansın bir meslek olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Evet diğer mesleklere göre bir riski vardır, ama öncelikle yatırım yapmak, daha geç kazanmak gerek. Sanatın ilgi görmemiş olması, bunu değiştiremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Cesaret edip, gözümüzü karartıp adım atmamız gerekiyor…”