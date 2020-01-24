'Sanal Bet' izni 300 Bin Euro

Bakanlar Kurulu, Beden Eğitimi ve Spor Yasası uyarınca, 2020 yılı için müşterek bahis düzenlenmesine ilişkin kayıt ve koşullarını onayladı.

17 maddeden oluşan kayıt ve koşullara göre, müşterek bahis düzenleme izni verilen her şirket, 400 bin Euro teminat mektubu sunmakla yükümlü olacak. Lisans bedelleri peşin ödenecek. İzin sahibi en az 5, en çok 15 bahis evi açabilecek.

İzin sahibi internet üzerinden bahis alabilmek için peşin olarak 300 Bin Euro ödemek zorunda. İzinsiz internet üzerinden bahis alan şirket sahipleri aleyhine yasal işlem başlatılacak. Sadece 21 yaş üstü kişilerin girebileceği müşterek bahis binaları 10.00-24.00 saatleri arasında açık bulundurulabilecek. İmtiyaz sahipleri izinlerini devredemeyecek, kiralayamayacak. İmtiyaz sahiplerinin belirleyeceği azami ödeme miktarı bir kuponda 15 bin Euro'yu geçemeyecek ve oynatacakları oyunları ve kuralları, yılın başında Spor Dairesi Piyangolar Birimi’ne bildirmekle yükümlü olacaklar.

Müşterek bahis oynatma izni olan şirketler Müşterek Bahis Tüzüğü gereğince ibraz edilen kazanılan kuponların karşılığını en geç 24 saat içerisinde ödemek zorunda. Aksi taktirde Genel Yönetim Kurulu'nun raporu ve Bakan'ın onayı ile izin sahibinin teminatından ödeme yapılacak ve izin hakkı bir ay süreyle askıya alınacak.

Bahis evleri sadece Şehir Planlama Dairesi'nin öngördüğü ilgili yasalara uygun alanlarda açılabilecek.