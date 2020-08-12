Salgın güneyde hızını kesti

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı’nın başkanlığında video konferans şeklinde toplanan Epidemiyoloji Komitesi, Limasol bölgesinde ev ve kamu toplantılarındaki kişi sayısını, yiyecek ve içecek mekânları hariç 10’dan 50’ye çıkardı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre bu tedbir gelecek hafta epidemiyolojik verilere göre yeniden değerlendirilecek. Yeni tedbir kararname yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecek.

Vakaların artmasından sonra Limasol ve ada geneli için uygulanan diğer tedbirler, yeni bir duyuruya kadar uygulamada kalacak.

Komite, virüsün toplum içine yayılmasının düştüğüne, durumun şimdi daha iyi olduğuna ama rehavete yer olmadığına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı ve Epidemiyoloji Komitesi bir kez daha halka virüsün yayılmasına karşı tüm diğer koruma tedbirlerini alarak daha tedbirli olması, sosyal mesafeyi koruması uyarısında bulundu.

Video konferansta, 10.000 kişiye daha rastgele test yapılması kararından sonra uygulamaya konulan veriler değerlendirildi. Sağlık Bakanı üyelere, kalabalık toplantılarla ilgili Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) son çalışması hakkında bilgi verdi.

Toplantıda sonbahar öncesi protokollerin güncellenmesi ve özellikle gençler arasında semptom göstermeyenlerin nasıl kontrol edilebileceği görüşüldü.

Üyeler gelecek hafta yapılacak toplantıya öneriler ve nihai kararlarla gelecekler.

ECDC çalışmasında, COVID-19’un yayılma risklerinden dolayı özellikle temaslı takibinin çok zor olacağından festival ve konser gibi büyük toplantılardan endişe duyulduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanı ve Epidemiyoloji Komitesi üyeleri video konferansın sonunda, virüse karşı bir aşı bulunma yolunun uzun olmasından dolayı vatandaşların günlük yaşamlarında tetikte olmaları, protokol ve tedbirlere uymaları gerektiğine karar verdi.