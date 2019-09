'Saldırı tüm yargıya yapılmıştır'

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve bölge baroları, dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Memduh Ulugün cinayet davası sonrası sanık yakınları tarafından Kıdemli Savcı Egemen Metay’a yapılan yakışıksız davranışların yargıya karşı işlenen bir saldırı olduğunu açıkladı.

Örgütlerin açıklaması şu şekilde:

“Meslek örgütü olarak, savcıları, yargıçları ve avukatları bir meslektaş olarak, adaletin yolunda çalışan adalet emekçileri olarak görüyor ve yargının üç ayağını birbirinden hiç ayırmıyoruz. Dolayısıyla dün Girne’de bir ağır ceza davası sonrasında Kıdemli Savcı Egemen Metay’a karşı takınılan tavrı ve gösterilen yakışıksız davranışları, hepimize yapılmış kabul ediyoruz.

Gerekli önlemlerin alınmadığı her gün, aleni bir şekilde mesleği icra etme koşullarımız daha da zor hale geliyor. Ne kadar üzücüdür ki can güveliğimizin sorgulandığı günler bile artık geldi çattı. Defalarca bu konuda açıklama yapılmasına rağmen, talepte bulunulmasına rağmen bugüne kadar mahkeme avlularında gerekli önlemlerin alınmaması, kendisinde savcıya/yargıca/avukata saldırma cüretini görenlere davetiye çıkarmaktadır. Mahkemelerimizdeki donanımsal eksiklikler, mahkeme binalarımızın inşa edildiği tarihler göz önüne alındığında, toplumun süratle değişen sosyolojik yapısına ve yoğunluğuna gerektiği gibi cevap vermediği aşikardır. Mevcut koşulları iyileştirmek devletimizin yetkili kurullarının görevi olmakla birlikte, kişilere yapılan saldırıları aslında topluma, toplumun her adımında hissetme ihtiyacı duyduğu adalet duygusuna yapıldığı unutulmamalıdır.

Zor bir meslek icra ediyoruz, bunun bilincindeyiz ve hepimiz bunun bilinciyle o siyah cübbelerimizi üzerlerimize giyiyoruz. Mahkeme salonunda her bulunuşta adil olma gayesiyle, toplumun en temel ihtiyacı olan huzuru sağlamak için canla başla mücadele ediyoruz. Ülkemizin daha güzel yerlere gelmesi, daha yaşanılası bir ortama kavuşması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi de tüm kesimlere duyururuz.

Son olarak mesnetsiz bir şekilde son yaşanan olayları etnik köken ayrımı tabanına indirgemeye çalışanlara, anayasamızın 8. maddesinde geçen “Herkes, hiçbir ayırım gözetilmeksizin, Anayasa ve yasa önünde eşittir.” cümlesini işaret eder, bugün zarar vermeye çalışılan adalete, hayatı boyunca herkesin ihtiyaç duyacağını önemle hatırlatırız.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği

Lefkoşa Mahalli Barosu

Gazimağusa Mahalli Barosu

Girne Mahalli Barosu

Güzelyurt Mahalli Barosu”