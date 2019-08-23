Salatalık 5,95 TL’ye çıktı

SALATALIK BU HAFTA ÜRETİCİYİ GÜLDÜRDÜ, ALICIYI ÜZDÜ: Uzun süredir düşüşte olan salatalık bu hafta 3,45 TL’lik bir artışla reyonlarda yer adlı. Geçtiğimiz hafta kuzeyde 2,50 TL olan ve bu yıl içinde 1 TL’yi dahi gören salatalığın kilosu bu hafta 5,95 TL’ye çıktı.

Fiyat artışından bu hafta kuzeyde kivi başı çekerken, bunun yanında en büyük çıkışı salatalık ve avokado gösterdi. Güneyde ise fiyatı önemli ölçüde çıkan ürünler arasında domates ve çiçek lahanası oldu.

Fehime ALASYA

Bu hafta kuzeydeki manav reyonları fiyat artışıyla adından söz ettirirken, güneyde ise kuzu etine 3 TL dolaylarında artış geldi.

Uzun süredir 48 TL dolaylarında seyreden kuzu eti fiyatı 50 Sent’lik yani 3,17 TL’lik artışla 54 TL’ye yükseldi.

Kıbrıs’ın her iki kesiminde de bu haftaki alışveriş sepetine yansıyan manav reyonlarında genel olarak bir artış yaşanırken, güneyde Euro’nun da yükselmesiyle fiyatların seyri az da olsa değişti.

Neredeyse tüm meyve ve sebzelerin kilo başına düşen ücretleri yükseldi.

Fiyat artışından bu hafta kuzeyde kivi başı çekerken, haftalardır düşüşte olan salatalık bu hafta 3,45 TL’lik bir artışla reyonlarda yer adlı.

Geçtiğimiz hafta 2,50 TL olan, bu yıl içinde 1 TL’yi dahi gören salatalığın kilosu bu hafta artarak 5,95 TL’ye çıktı. Haftalardır tüketicinin cebini hafifleten salatalık, bu hafta üreticinin yüzünü güldürdü.

Bu hafta kuzeydeki manav reyonları fiyat artışıyla adından söz ettirirken, en büyük çıkışı salatalık, kivi ve avokado gösterdi.

Kuzu etine 3 TL’lik zam…

Uzun süre sonra güneydeki et fiyatlarında artış yaşandı. Güneyde et fiyatlarında 54 Sent’lik artış ile aylardır 7,95 Euro olan ve özel günlerde daha da aşağıya çekilen kuzu eti fiyatları 8,49 Euro yani 53,82 TL oldu.

Uzun süredir 48 TL dolaylarında seyreden kuzu eti fiyatı 50 Sent’lik yani 3,17 TL’lik artışla 54 TL’ye yükseldi.

Kuzeyde kivi başı çekti

Kıbrıs’ın kuzeyinde manav reyonlarında en fazla çıkışı salatalık, kivi ve avokado gösterdi.

Başı çeken kivi, 18,95 TL’den 26,75’e yükseldi. Hatırlanacağı üzere bu yönde fiyat artışıyla birkaç hafta önce avokado da gündeme gelmişti.

Fiyat istikrarını bu hafta da yakalayamayan avokado, geçtiğimiz haftaki ücretlerini koruyamadı, tanesi 9,75 TL’den 14,95 TL’ye çıktı. Bir anda ücretleri fırlayan ve kilosu 9,95’e kadar çıkan limon, haftalardır fiyatını koruyor.

Güneydeki sebze reyonları da hareketlendi

Güneyde ise dövizdeki 20 Sent’lik artış ile bu hafta fiyatlarda mecburi bir kıpırdanma oldu.

Bu hafta kuzeyde de fiyatı çıkan salatalık, güneyde de yükselişte…

Geçtiğimiz hafta güneyde 3,98 TL olan bal kabağı, bu hafta 6 TL’ye, salatalık ise 3 TL’den 7,99 TL’ye çıktı.

Domates 3 TL’den 9 TL’ye, çiçek lahanası 7,66’dan 12,36’ya yükselirken, fiyatı düşen ürünler sadece börülce ve diken inciri oldu.