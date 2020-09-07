Sahte evrak zanlıları teminatla serbest

Kıbrıs’ın güneyinden kayıtsız araç geçirip sahte evrak düzenledikleri iddiası ile tutuklanan iki kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tutukluluk süreleri dolan B.G., ve E.Ö., teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

Polis memuru Mustafa Sensev, zanlı B.G.’nin 21 Ağustos 2020 tarihinde adına kayıtlı HXP 712 plakalı aracı Beyarmudu geçiş noktasından kuzeye getirdiğini belirterek, aracın KKTC’de kalabilmesini sağlamak ve Güney’e araçsız geçiş yapabilmek için söz konusu aracı Güzelyurt’ta 3 bin TL’ye sattığını kaydetti. Zanlı E.Ö.’nün ise Lefkoşa’da bulunan Eray Garaj isimli iş yeri adına düzenlenen bilgilendirme fişini imza ettiğini dile getiren Sensev, zanlının bahse konu evrakla aracın garajda olduğunu belirtmek için sahte bir evrak düzenleyerek B.G.’ye verdiğini anımsattı.

Sensev, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 4 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı ikişer kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.