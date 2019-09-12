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Sahilde sabahladılar

Sahilde sabahladılar

Mühimmat deposundaki patlama en fazla cephaneliğe çok yakın bir mesafede bulunan Acapulco Otel’i etkiledi. Otelin müşterileri tedbir amacıyla sahile indirildi.

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Mühimmat deposundaki patlama en fazla cephaneliğe çok yakın bir mesafede bulunan Acapulco Otel’i etkiledi. Otelin müşterileri tedbir amacıyla sahile indirildi. Sabahın ilk saatlerinde otel görevlileri tarafından sahile tahliye edilen turistler sahilde sabahladı. Otel görevlilerinin turistlere çarşaf ve maske dağıttığı görüldü. Sahilde şezlonglarda ve yerlerde uyuyan turistler sabahı dışarda karşıladı.

Öte yandan uydu görüntülerinde otel ile cephaneliğin yakınlığı da dikkat çekti. YENİDÜZEN’e konuşan otel misafirleri cephaneliğin otele ve yerleşim yerlerine çok yakınlığından şikayet etti.

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