Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği, Olağan Genel Kurulu’nda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye girişlerden önce yapılacak PCR testlerinin nerelerde yapılacağının netleştirilip netleştirilmediğini sordu; “Hiç rehavete kapılmayalım. Sağlık geride kaldı, şimdi ekonomi demek doğru değil. Sağlık ve ekonomiyi birlikte ele alalım” dedi.

Ekonomide maliyeci bakıştan kurtulmak gerektiğini dile getiren Erhürman, “Maliyeci bakış sürdüğü müddetçe biz bu ülkede ekonomiden bahsetmiyoruz” dedi. Erhürman, böyle bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan anlaşmada bel kemiği olan katkının öngörülmemiş cari bütçe açığını kapatmaya katkı olarak kullanılmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gelecek 1 milyar 150 milyon TL’lik paranın ana diliminin memur maaşına gidecek olmasından dolayı Maliye’nin nispeten rahatlayacağını fakat ekonomiye ileriye dönük ne tür katkısı olacağının bilinmediğini kaydetti.

Reel sektörden gelir gelmediği sürece maliyenin geliri olmayacağını dile getiren Erhürman, öngörülebilirlik sağlanmazsa hiçbir şeyin başarılı olamayacağını kaydetti.

Erhürman, insanlara ihtiyat sandığı parası vermenin devletin bir katkısı olmadığını, çalışanların kendi parası olduğunu ifade etti.

Ülkede iş ve yatırım yapmanın kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Tufan Erhürman, hükümetin öngörüsüzlüğü yüzünden yaşanan sıkıntılara çeklerle ilgili 4 defa yasa gücünde kararnamenin değiştirilmesini örnek gösterdi.

Tufan Erhürman, sürecin başından beri her türlü katkıya ve siyasi sorumluluğu paylaşmaya hazır olduklarını söylediklerini hatırlatarak hükümetin bu süreçte attığı adımları muhalefetle paylaşmamasından ciddi endişe duyduklarını ifade etti, toplumsal ve kamu yararı gözeten adımların hem siyasilerce hem sektörlerce birlikte atılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, karamsar değil uyarıcı bir tablo çizmek istediğini belirttiği konuşmasında bu işi yapabilecek beşeri kaynağa sahip olunduğunu da ifade etti.