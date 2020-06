Sağlık ve ekonomide temmuz korkusu

Yurttaşlar YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı, “Hem sağlıkta hem ekonomide asıl sorunları Temmuz’da göreceğiz” dedi.

Karantinasız, özel izinli uçuşla ülke gündeminde yerini korurken, yurttaşlar yaşanan ‘zafiyet’ sonrası Temmuz’da gelecek olan uçuşlara yönelik halkın güvensiz olacağını vurguladı.

Özel sektöre destek paketinin üç aylık salgın döneminde bir kez verilmesini eleştiren vatandaşlar, 1500 TL’nin yetersiz olduğunu kaydetti.

İkinci bir ‘özel sektöre destek paketi’ konuşulsa da hala bilinmezliğini koruduğunu belirten yurttaşlar, bir an önce ilgili bilgilendirilmenin yapılması gerektiğini savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan işverenler, ötelenen çeklerin Haziran sonu ödenmeye başlayacağını hatırlatarak, “Borçla borç ödemek zorunda kalacağız” dedi.

Öte yandan çalışanlar ise, tüm ailenin çalışmasına rağmen geçinemediklerini, ‘resmi’ olarak sektörlerin açık olsa da, alışverişin ve ekonominin hala çok durgun olduğunu söyledi.

Yurttaşlar, siyasette gündemde olan konunun halk arasındaki endişe ve kaygıyı tetiklediğini ifade etti.

Emrah Gönen: “Her ne kadar her yer açık da olsa, satışlarımız eskisi gibi değil”

“Bildiğiniz gibi şu an ülkemizde insan kalmadı, çok fazla göç verdik. Maalesef üretime değil, öğrenci ve turizme dayalı bir ülkeyiz. Ancak gün geldi çattı, turist ve öğrenci evine döner oldu. Şimdi ise tamamen durmuş durumdayız. Bir marketçi olarak ürünlerimi satmakta zorlanıyorum. Önceden sanayi içinde 2000 kişi vardıysa, şimdi belki 500 kişi kaldı. Yabancı işçilerin hepsi gitti. İnsanlar para harcamaya korkar oldu. İşyerleri çalışan bulamıyor. Ülke olarak çok zorlu günlerden geçiyoruz. 1500 TL’lik bir destek yapıldı ancak bu bir defalık değil, sene sonuna kadar sürmesi gerekiyor. Şu an her ne kadar her yer açık da olsa, satışlarımız eskisi gibi değil. Bu kesinlikle göz önünde bulundurulmalı.”

Hasan Karaçalı: “Asıl patlamayı bankalardaki ötelemenin bittiği gün göreceğiz”

“Ekonomiden bahsetmemiz için, bir ekonomimizin olması gerekir… Zaten tamamen ithal ürünlerin satışıyla, dıştan gelen desteklerle geçinen bir ülkeyiz. Salgın döneminde 1500 TL aldık ama zaten o ‘bağışı’ alan kişinin gerçekten ihtiyacı var demektir, bu destek kime yeter? Benzine zam geldi, bankalarda borç birikti, asıl patlamayı bankalardaki ötelemenin bittiği gün göreceğiz. Bunun yanı sıra gündemimizde de çok sıkıntılı konular dönüyor. Tamamen içler acısı bir haldeyiz. Özellikle bizim gibi küçük işletmelerin göz ardı edildiği bir ülkede yaşıyoruz…”

Hazal Ecer Yumurtacıoğlu: “Ekonomik açıdan başarılı bir süreç yürütülemedi”

“Bir ikinci dalga söylemi söz konusu, bize nasıl yansıyacak bilemiyorum ama… Böyle olursa, çok daha sıkıntılı bir sürece gireceğimizi, salgını çok daha zorlu atlatacağımızı düşünüyorum. Bu nedenle maddi açıdan da çok daha zorlu bir sürece gireceğiz muhtemelen. Çevremde konuştuğum birçok kişiden de gözlemlediğime göre, özel sektöre destek paketi aslında gerektiği gibi başarılı olamadı. Halk maddi açıdan çok zorlu bir dönemde ve bence hala atlatılamadı.”

Ali Erbilek: “Bu zafiyet sonrası nasıl güven oluşacak?”

“Bu süreçte bir kez yardım yapıldı, onda da sadece belli başlı kişilere ulaşıldı. Yatırımlarını yapamayan, adada öğrenci olarak bulunan kişiler ise yine çaresiz kaldı. Şimdi yine bir destek programı konuşulsa da, kime nasıl yardım edeceğini bilmiyorum. Salgın ve ekonomik zorlukların yanında, bu hafta bir de ‘zafiyet’ sorunu yaşandı, karantinasız bir özel izinli uçuş adaya getirildi. İkinci dalga geldiğinde artık dükkanları da kapatamayacağız, hayatlarımız pahasına çalışmaya devam edeceğiz. Ancak daha bu hafta bir zafiyet yaşamışken, gelecek kişilerin karantina koşulları ve testlerine karşı da büyük bir güvensizlik duyulacaktır…”

Ceran Tunalı: “Sadece bir kez 1500 TL’lik bir ‘yardım’ yapıldı ancak bununla insanlar nasıl geçinecek?”

“Şu anda birçok işletme resmen açık olsa da, ekonomi asla eskisi gibi değil. Ötelenmiş çeklerin ödemesi ise kapıya dayandı. Belli ki, Temmuz’da çok büyük bir zorluk yaşayacağız. Üç aylık salgın sürecinde sadece bir kez 1500 TL’lik bir ‘yardım’ yapıldı ancak bununla insanlar nasıl geçinecek? Şimdi ise mevsimlik işçi alımına başladı, devletin parası yoksa istihdam neden? Tamamen seçime odaklı bir mantık bu… Belediyelerden bile %25’lik kesinti yapıldığı bir dönemde, seçim yatırımı hesabı yapıldı. Akaryakıta da zam yapıldı. Biz bir ürün getireceğimizde %30 vergi ödüyoruz. Bu kez ürün fiyatına vergi yansıtıldığında getirdiğimiz malı satamıyoruz, rekabet edemiyoruz. Devlet ne yazık ki tüm vergilerini düzgünce ödeyen işletmelere bile sahip çıkmıyor. Tabii ki vergi hiç olmasın demiyoruz, ancak çok daha cüzi rakamlarla destek olunabilir…”

Hüseyin Çolak: “Dört kişi çalışıyoruz ve geçinemiyoruz”

“Bir marangoz dükkanında çalışıyorum. Bir kez 1500 TL’lik destek aldım ancak bu bir aileye nasıl yeter? İkinci destek paketi de açıklanmadı, insanlara umut verildi, avutuldu, şimdi ise unutulsun isteniyor. Eskiden bir ailede bir veya iki birey çalışır, geçinilirdi. Şimdi eşim, iki çocuğum, dört kişi çalışıyoruz ve geçinemiyoruz. Gündem ise her zaman gergin, ancak ekonomi, halkın geçimi üzerine yeterince konuşulmuyor”

Şeref Necatoğlu: “Asıl krizi Temmuz’da yaşayacağız”

“Ben bar işletiyorum. Şimdilik insanlarda, 1 Temmuz’a kadar gezme isteği, sonrasında da dışarıdan geleceklerden korunmak için evde olma düşüncesi var. Yani bizler için asıl sorun Temmuz’da başlayacak. Biz henüz salgın sonrası krizini yaşamadık. Çekler ötelenmişti, Haziran sonu ödemeler de başlayacak. Hepsi birden gelecek. Şimdi son bir haftadır tüm gündem karantinasız gelen uçuşla ilgili, ancak bizim ne düşündüğümüzün bir önemi var mı bilemiyorum. Halkın yanında olduklarını düşünmüyorum, bizi bize bıraktılar…”

Süleyman Barut: “Türkiye’ye dönemedim, çok sıkıntılı günler geçirdim”

“Ben 20 yıldır adaya sıklıkla iş için gelip gidiyorum. Kameraman olarak çalışıyorum, 19 Şubat’ta yine bir iş için kısa süreliğine adaya geldim. 10 Mart’ta koronanın burada baş göstermesiyle, her yer kapandı, bir türlü Türkiye’ye geri dönemedim. Tabii bu arada projemiz de iptal oldu, bir anda işsiz kaldık. Buraya sürekli gidip geldiğim için dostlar edinmiştim, eğer onların yardımı olmasa, çok daha kötü günler geçirecektim. Defalarca polise, elçiliğe başvuruda bulundum. Bu arada kimliğimi de kaybettim. Ne yardım alabildim, ne ülkeme dönebildim. Bilet alıyorum ancak sonrasında iptal oluyor. Şu anda kendime uygun bir uçuş ayarlamaya çalışıyorum. Salgın sürecinde burada kalmak zorunda olduğum için maddi açıdan çok zorlu günler geçirmiş oldum.”

Tözün Tunalı: “Yalana dayalı, yandaş düzen artık bitmeli”

“Şu anki hükümet, hükümete geldiğinden beri kendi içlerinde devamlı ayrılıklar yaşıyorlar. Sağlıkta çok başarılıyız diyorlar ancak başarı sağlıkçıların, polisin, halkındır. Ekonomik yönden ise tamamen sınıfta kaldılar. Çekler Haziran sonuna ötelenmişti, Haziran sonuna geldik ancak ne yazık ki kim, nasıl ödeyecek? Çekimizi borç alarak mı ödeyeceğiz? Özel sektör tamamen çökmüş durumda, gereken desteği hükümetten göremiyor. Bir kere yapılan 1500 TL’lik yardım hiçbir şeye yetmedi. Ama 1500 TL’den bile yararlanamayan, ülke ekonomisine katkıda bulunan, çalışan kişiler hiçbir destek göremedi. Bunların yanı sıra, bu gün dışarı çıkıp tek tek sorsanız, yatırıma karşı tek bir kişi bulamazsınız. Ancak son günlerde gelişen, hükümetin düşmesine bile neden olabilecek olaylar saptırılıp sanki insanlar yatırıma karşıymış gibi lanse ediliyor. Yalana dayalı, yandaş düzen artık bitmeli. Halkın, demokrasinin egemen olduğu bir iktidar gereklidir.”