Sağlık Bakanlığı’nda usullere aykırı atama mı?

Levent Özdağ

Sağlık Bakanlığı bünyesi içerisinde Özelleştirme Yasası kapsamı uyarınca memur olarak istihdam edilen M.Ö’nin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana’nın inisiyatifi ile idari memur olarak atanması bakanlık içerisinde rahatsızlığa neden oldu. Daha önceleri UBP Hükümeti döneminde 2010 yılında batırılan KTHY’de çalışan M.Ö’nün müsteşarın “emri” ile idari memur yapılmasının usullere uygun olmadığı belirtiliyor. Prosedür gereği, idari memurluk pozisyonuna namzet bir memurun Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açılacak münhal sonucu, sınav ile terfi edebileceği bildiriliyor. Konu ile ilgili olarak KTAMS’ın bugün bir açıklama yapması bekleniyor.