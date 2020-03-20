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Bakanlar Kurulu Karaları doğrultusunda alınan tedbirlerin uzatılabileceği öngörüsünde bulunan Milletvekili ve Moleküler Biyolog Jale Refik Rogers, “Ne kadar iyi tedbir alırsak bu süreci o kadar kolay atlatabiliriz yoksa yıkımı çok daha zarar verici ve kaotik olacak” dedi.

BRT’de yayımlanan Gündem programına konuk olan, Moleküler Biyolog kimliğiyle de bilinen HP Milletvekili Jale Refik Rogers, ülkedeki karantina durumunu da değerlendirdi. İlk günlere nazaran karantina çalışmalarında şu an daha iyi bir sistem oluşturulduğunu ifade eden Rogers, “Salamis’teki turist kafilesinin izolesi için bakanlık da otel yönetimi ve çalışanları da büyük çaba gösterdi ama kafile buna çok uymadı, hala tatil modunda devam ettiler” dedi.

İngiltere’den adaya gelen ve Malpas otelde karantinaya alınan öğrencilerin durumunu örnek gösteren Rogers, “Bu kişilerin her birinin potansiyel vaka olma riski çok büyük. Ama herkes önerilen kuralara uyarsa etrafına yaymaz” şeklinde konuştu.

Vatandaşa çağrıda bulunan Rogers, “1102 hattını kullanın, hastane veya eczanelere akın etmeyin. Bu hattın sizi yönlendirmesiyle hareket edin. Hem kendinizin hem de sağlık çalışanlarının sağlığını riske atamayın.” dedi.

“Sağlık bir bireyseniz çok ciddi semptomlar göstermiyorsunuz ama…”



Virüsün kolay yayılması nedeniyle şu anda alınan önlemler noktasında herkesin evinde kalması çağrısının önemine bir kez daha dikkat çeken Rogers, özetle şunları ifade etti:

“Sağlık bir bireyseniz çok ciddi semptomlar göstermiyorsunuz ama bağışıklık sistemi düşük, yaşı büyük kişilere hastalığı yayma riskiniz var. Bu nedenle herkesin dikkatli olması lazım...

Yapılan testlerde önce pozitif olan bireyler bile negatif gibi görülebiliyor ama semptomlar ilerledikçe virüs tespit edilebiliyor. Örneğin ilk vakamız Alman bir turistti. Eşinin bağışıklık sistemi de düşüktü, hemen test yapıldı, sonucu negatif çıktı ama karantinaya alındı, birkaç gün sonra ikinci testte pozitif çıktı. Bu virüsün yayılımıyla ilgilidir. Dün de medyaya düşen polis arkadaşın yüksek ateşi vardı. Bu ve bunun gibi kişiler 48 saat gözetim altında tutuluyor. Bir test daha yapılıyor, semptomlar düşüyor ve test temiz çıkıyorsa bırakılıyor. Bu bize kişilerin pozitif olmadığını gösteriyor.”

“Kafile buna çok uymadı, hala tatil modunda devam ettiler”

Salamis’teki karantinaya harfiyen uyulmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Rogers, “Bu kafilenin izolesi için bakanlık da otel yönetimi ve çalışanları da büyük çaba gösterdi ama kafile buna çok uymadı, hala tatil modunda devam ettiler” dedi.

Sağlık sektöründe verilen mücadeleyi de değerlendiren Rogers, “Dünyada hiçbir yerin bu virüsle kimsenin deneyimi olmadı, bizim de olmadı. Farklı ülkelerin çeşitli salgın deneyimleri oldu ama bizim taraflara kadar gelmedi. Bizler için bu ilk büyük sınav. Biz Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı dahi yenile geçirdik. Bu yasaya daha çok sahip çıkıp nasıl iyileştirebilir diye bakılması gerek.

İlk vakanın büyük bir otelde ve turist kafilesinde çıkması çok büyük talihsizlik… Bu kafilenin izolesi için bakanlık da otel yönetimi ve çalışanları da büyük çaba gösterdi ama kafile buna çok uymadı, hala tatil modunda devam ettiler. Bu nedenle Pozitif çıkan vakalar çok da şaşırtıcı değil.” dedi.

“Bu kişilerin her birinin potansiyel vaka olma riski çok büyük”



Karantina ile ilgili ilk güne nazaran şu anda daha iyi bir noktada olunduğunu ifade eden Rogers, virüsün yayılmasını engellemenin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Merkezi karantina sisteminin şu an çok güzel örneklerle çalıştığını kaydeden Ropgers, Malpas’ta karantinaya alınan öğrencilerle ilgili de açıklamada bulundu. Rogers, “Malpas Otel’de olumlu dönüşümler var. Gelen herkes karantina formu imzaladı ve zaten bunun bilincinde, şartlara uyan öğrencilerdir. Bu insanlar 14 gün karantinadadır ve hasta olmayacak diye bir şey yok. Bazılarının pozitif olma ihtimali çok yüksek, ben bunu bekliyorum. Bu kişilerin her birinin potansiyel vaka olma riski çok büyük. Ama herkes buradaki gibi önerilen kuralara uyarsa etrafına yaymaz. Herkes iki metre kuralına uymalı, sık sık el yıkamalı, yüzüne dokunmamalı ve kimseyle 2 metreden yakın temasta bulunmamalı. Yaşlı ve risk grubunda olanları korumalıyız. Tüm bunlar çok büyük önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

“Hızlı kitler bazen sonuçları atlayabiliyor…”



Hızlı kitlerin bazen sonuçları atlayabildiğine değinen Rogers, bu kitlerin özellikle hastalığın ilk bulaşıcı dönemini tespit etmekte sınıfta kaldığına değindi. Rogers, “Hızlı kitler ancak hastalığı geçirmiş kişileri tespit etmemize yardımcı olur ama bizim esas virüsün varlığını öğrenmemiz gerek. Farklı önemler için bunlar kullanılabilir ama bunun için erken. Biz şu anda bulaşıcı riski olan kişileri öğrenip karantinaya almalıyız. Bunun için de en etkili yöntem PCR (Polymerase Chain Reaction) yöntemidir.” dedi.

“Semptom göstermeden de bunu yayıyor olabiliriz”



Etraftaki herkesi pozitif vaka olarak kabul etmek gerektiğini işaret eden Rogers, “Bir birimize yaklaşmamalıyız. Semptom göstermeden de bunu yayıyor olabiliriz. İnsanlardan kötü anlamda kaçalım korunalım demiyorum ama aramızda bir mesafe oluşturalım.” ifadesine yer verdi.

“Bence bu süre uzatılacak, buna kendimizi hazırlamalıyız.”

Rogers’in konuşmasında öne çıkan bazı ayrıntılar:

“15 gün ilk etapta alınan önemlerdi. Bence bu süre uzatılacak, buna kendimizi hazırlamalıyız. Ne kadar iyi tedbir alırsak bu süreci çok kolay atlatabiliriz yoksa yıkımı çok daha fazla zarar verici ve kaotik olacak. Sağlık sitemimizi bununla baş edebilecek noktaya taşımalıyız. Bu çok önemli...

Şu anda mümkün olduğunca yayılmasını önleyip ardından toplumda bağışıklığı kazandırmak çok önemlidir.”

“Adını sokağa çıkma yasağı koymasak da sokağa çıkmayın çağrısı var”



“Adını sokağa çıkma yasağı koymasak da sokağa çıkmayın çağrısı var. Buna uyulmalı. Burada tüm aktiviteleri en aza indirgeyerek, sadece temel ihtiyaçların karşılanmasına yöneldik.

Şu anda bu yasaklara uymak herkesin elinde. Çalışıyorsak da hijyen kurallarına uyarak iki metre kuralını ihlal etmemeliyiz. Hem kendimizi hem de çevremizi korumalıyız.”

“Toplumun genelinde bir test yapma uygulaması olması gerek”

“Uzmanlar dünya sağlık örgütü öncülüğünde çalışıyor. Bunun yanında sağlık çalışanlarımızın eğitimi ve bilinçlendirilmeleri de devam edecek. Sağlık çalışanlarımıza güvenmemiz gerekiyor.

Biz şu an yakın temasta olan kişilere test yapıyoruz ama toplumun genelinde bir test yapma uygulaması olması gerek.”

“Yoğun bakım ünitelerinin sayısını da arttırmaya ve gerekeli alt yapıyı hazırlamaya çalışıyoruz”

“İlk etapta hazırlıklı olmalı ve sağlık sistemimizin bununla mücadele edeceği noktada olmasını sağlamaktır. Bu virüsle birçok kişi aynı anda yayılırsa ve ciddi sağlık risklerine yola açıyorsa o zaman altından kalkılması çok zor olur. Yoğun bakım ünitelerinin sayısını da arttırmaya ve gerekeli alt yapıyı hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun gibi çeşitli çalışmalar varken insanları eve kapatmak en doğrusuydu.

Halk sağlığını korumak adına şimdi artık toplumda her bir bireyin kendi sorumluluğu var. Kimse evden çıkmamalı, uyarılara kulak vermeli.”