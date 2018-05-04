Retro’da hareketli gece

Girne’nin gözdesi Retro Lounge geçtiğimiz hafta sonu DJ Müge Ökmen’i konuk etti. Erken saatlerde setin başına geçen Müge Ökmen yaklaşık 5 saat boyunca konulara unutulmaz anlar yaşattı. Çaldığı parçaların yanı sıra kendine özgü sahne şovlarıyla da gelen konuklardan tam not alan Ökmen’in şık ve Retro’ya özel seksi kostümü ise dikkatleri bir o kadar daha üstüne çekti. Hem göze hem kulağa hitap eden Müge Ökmen Retro severlere müzik ve eğlence dolu anlar yaşattı. Mekanın sevilen DJ’i Ümit Akdeniz ise gece içinde Müge Ökmen e eşlik etmeyi ihmal etmedi.