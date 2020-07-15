Refüje çarptı, takla attı
Mağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, bugün saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada araç takla attı.
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Mağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, bugün saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada araç takla attı.
Kaza, Mehmetali Oğur Garip (E-63), yönetimindeki DS 004 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada İnönü kavşağı yakınlarına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refuje çarpıp tavanı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
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