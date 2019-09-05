Redif istifa etti, Donangil atandı

Göreve geleli 100 gün olan UBP-HP Hükümeti'nde hala atamalarda devem ederken başbakanlık Özel Kalem Müdürü Cemal Redif’in kısa sürede istifa etmesi dikkat çekti.

İstifa ile boşalan makama Okan Donangil atandı. Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Cemal Redif’in istifasıyla boşalan bu mevkiiye, yarından geçerli olmak üzere Okan Donangil getirildi.