“Randevu usulü ile hizmet veriliyor”

YENİDÜZEN’in, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önüne yaşanan uzun kuyruk ve şikâyetlere ilişkin haberi üzerine açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ‘sistemin çöktüğü’ iddialarının kabul edilmez olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz gün Elçilik önünden gelen şikayet üzerine YENİDÜZEN olay yerine gitmiş, yurttaşlarla yüz yüze görüşmüş, haberin hazırlanma sürecinde tüm ısrarlarına rağmen TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden resmi bilgi alamamıştı.

“Elçilik Önünde Sıcak Saatler” başlıklı haberimizin yayını sonrasında açıklama Büyükelçi Ali Murat Başçeri imzasıyla geldi.

Büyükelçi Ali Murat Başçeri, vatandaşa randevu usulü hizmet verildiğini, randevu almadan gelen vatandaşların da olduğunu, bu yüzden bina önünde zaman zaman yoğunluk yaşandığını ifade etti. Başçeri, ‘sistemin çöktüğü’ iddialarının kabul edilmez olduğunu söyledi.

“Fazla kişi kabul edilmemektedir”

Büyükelçiliğin internet ve sosyal medya hesaplarından da duyuru yapılarak, salgın nedeniyle 11 Mayıs’tan itibaren Konsolosluk personelinin dönüşümlü çalıştığını anımsatan Ali Murat Başçeri, “Konsolosluk binamız içine aynı anda, işlem yapan personel sayısı kadar vatandaşımız alınmakta, fazla kişi kabul edilmemektedir” dedi.

Sosyal mesafe ve maske konusunda müracaatçı vatandaşların sık sık uyarıldığını belirten Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, “Büyükelçiliğimizin aldığı bu önlemlerin görmezden gelinerek çarpıtılması ve mesnetsiz bir şekilde sistemin çöktüğü yönünde iddialarda bulunulması kabul edilemez” görüşünü de ortaya koydu.