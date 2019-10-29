Protokolden asker selamı (!)

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ıncı kuruluş yıldönümü Kıbrıs’ın kuzeyinde de törenlerle kutlandı.

Gün dolayısıyla her ilçede törenler düzenlendi, konuşmalar yapıldı, anıtlara çelenkler konularak saygı duruşunda bulunuldu.

Lefkoşa’da düzenlenen kutlama çerçevesindeki ‘Dereboyu Yürüyüşü’nde ise ilk kez siyasiler ve bürokratlar ‘askeri selam’ verdi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve bazı Eğitim Bakanlığı Bürokratları, bayraklarla Dereboyu’nda yürüdü, halkı da ‘asker selamı’ selamladı.