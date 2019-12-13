Lefkoşa’da BRT karşısı, Domuzcular Burnu’na yapılması planlanan kent park projesi uyutuldu. Yorgancıoğlu’nun başbakanlığında askerden alınan, Erhürman döneminde mali kaynak yaratılarak önü açılan proje yeni dönemde unutuldu.



Başbakanlık müsteşarı Suat Yeldener ‘projeyi incelediklerini’ söyledi…

Meclis'te konuşan Erhürman kent park projesi ile ilgili 2020 Bütçesi'nde kaynak ayrılmadığını söyledi: “Bizim dönemimizde 1 milyon TL ayırmıştık”

Fehime ALASYA

Lefkoşa Domuzcular Burnu bölgesinde çalışmaları başlatılan ‘Kent Park’ Projesi ‘durdu’… Taraflar projenin akıbetini bilmediklerini belirtirken, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener ‘projeyi incelediklerini’ söyledi.

2013 yılında, Özkan Yorgancıoğlu’nun Başbakanlığı döneminde gündeme getirilen ve daha sonra Özgürgün hükümeti tarafından ‘seçim yatırımı’ olarak görülüp rafa kaldırılan “Genç Tepe Parkı Projesi” için Dörtlü Koalisyon döneminin geçtiğimiz yıl başlattığı çalışmaların yeniden durduruldu.

Başbakanlıktan YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada bu çalışmanın gündemden düşmediği savunulurken, ilgili kesimler sürecin çalışmadığından dert yandı.

Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, projeyle ilgili taslak çalışması yapıldığını işaret ederek, proje netleşince bütçe analizi yapacaklarını belirtti. Yeldener, “Proje bizim de takibimizde, gündemden düşmedi. Bu kalemde herhangi bir bütçe yoktu.” dedi.

Projenin uzun yıllardan sonra doğru çalışma yöntemi ile Başbakan Tufan Erhürman öncülüğünde Dörtlü Koalisyon hükümeti döneminde yeniden canlandırıldığının altını çizen Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nevter Zafer Cömert ise UBP-HP hükümetiyle projenin iptal edildiğini projeyi yürüten TC kaynaklı firmadan öğrendiklerini anlattı. Cömert, şu anda projenin akıbetini bilmediklerini dile getirdi.

Projenin yurt dışı kaynaklı firmalara hazırlanmasına tepki gösteren ilgili kesimler, örneklerle çalışmanın sağlam bir zemine oturtulmadığını anlattı.

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (KTMMO) Başkanı Seran Aysal, projenin sürecine ilk yıllarda ve sadece Dörtlü Koalisyon hükümeti döneminde dahil edildiklerini belirtti.

“Dörtlü koalisyon hükümetinden sonra süreç durdu, kişilerle birlikte bilgiler de gidiyor, yapılanlar heba oluyor” diyen Aysal, projedeki aksaklıkları örneklerle anlattı. Aysal, projenin yerel bilirkişiler ile çalışılması gerektiğine değindi.

Geçtiğimiz hükümet döneminde projenin yeniden canlandırılması ve hayata geçirilmesi için büyük çaba sarf eden “Genç Tepe Parkı Projesi” Proje Koordinatörü Nilden Bektaş Erhürman, projenin akıbetiyle ilgili açıklama yapılması gerektiğini işaret ederek, bir an önce tamamlanması gerektiğine değindi.

Erhürman mecliste konuştu: 1 milyon TL’lik kalem koymuştuk

Lefkoşa Domuzcular Burnu'ndaki Başbakanlık'a ait kent park projesi ile ilgili mecliste konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman 2020 bütçesinde bu projeye yönelik kaynak ayrılmadığını ifade etti. Erhürman, parkla ilgili geçtiğimiz Hükümet döneminde bütçeye 1 milyon TL’lik kalem konduğunu da belirtti.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere proje, 2013-2015 döneminde Özkan Yorgancıoğlu’nun Başbakanlığı döneminde söz konusu arazi askerden devralınmıştı.

Akabinde değişen hükümetle birlikte park projesi Hüseyin Özgürgün’ün seçim propagandasında da yer almıştı. O dönemde proje için Türkiye’den dıştan hizmet alımı yapılarak plan hazırlanmıştı.

Aradan geçen süreçte rafa kalkan proje Tufan Erhürman Başbakanlığındaki Dörtlü Hükümet döneminde yeniden gündeme alınmıştı. Proje, ilgili kesimlerin incelemesine sunularak revize edilmiş, bütçeye dahil edilerek kaynak ayrılmıştı.

Peyzaj Mimarları Odası ve Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (KTMMO) tarafından yeniden incelenen ve detaylandırılan çalışmalar, Dörtlü Hükümet döneminde projenin en başından verildiği TC kaynaklı firmaya iletilmiş, proje firmanın çalışmalarıyla tamamlanma aşamasına getirilmişti.

İLGİLİ TARAFLAR PROJENİN GEÇMİŞİ VE AKIBETİNE İLİŞKİN YENİDÜZEN’E KONUŞTU…

Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener:

“Bu kalemde herhangi bir bütçe yoktu”

“Proje bizim de takibimizde, gündemden düşmedi. Bu kalemde herhangi bir bütçe yoktu. Projeyi inceliyoruz, nasıl bir proje olacak, tadilat ister mi değişiklik var mı ona bakıyoruz. Proje netleşince o zaman da bütçe analizi yapıp gerekenler için harekete geçeceğiz.

Bu gerçekten Lefkoşa’nın ihtiyacı olan bir projedir. Henüz incelme aşamasındadır. Biz bu projeyi destekliyoruz, güzel bir projedir, Lefkoşa’da böyle bir alana ihtiyaç duyuluyor, bu siyaset üstü projedir, tamamlanması için gereken çalışmaları yapacağız.”

Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nevter Zafer Cömert:

“TC’den bu projeyi yürüten firma üyemizi arayıp çalışmayı iptal etti”

“Bu proje Özkan Yorgancıoğlu döneminde başladı. Birliğimize bir yazı ile geldi. Bir alan proje hazırlayıp yarışmaya çıktık. Sonra bir süre dondu, ardından Özgürgün döneminde gazetede bu projeyi önümüzde bulduk. Çok kötü bir plan olarak bulduk hem de. Proje için dörtlü koalisyon hükümeti bizi çağırdı. TC’de yardım heyeti ile çalışılan bu projeyi incelememizi istedi. Toplanıp inceledik, birçok odadan fikir alındı. Biz de detaylı rapor aldık. Ama bu proje için uygulama bedeli 22 Milyon TL değer biçilmişti. TC Yardım Heyeti tarafından karşılanacaktı. Proje hayat geçmediği için böyle bir rakam ödenmedi.

Şimdiki hükümette de Tatar’a başvurduk, yazılı olarak da görüşe talebinde bulunduk, hala bekliyoruz. Şimdiki hükümet ile iletişime geçmeyi başaramadık. Geçmiş hükümette teknik ve detaylı bir rapor hazırlayıp verdik, şu anda projenin neresindeyiz bilinmiyor, bekliyoruz.

Erhürman döneminde TC’den gelen ve burada kayıtlı olmayan firmaların proje yürütmek için sadece danışman olabileceğini söyledik, bu kabul de edilmişti. Bu kapsamda bizim bir üyemizden peyzaj mimarlığına verilsin ve proje düzeltilsin.

Oda üyemiz buna hazırlandı, ardından hükümet değişti, Tatar hükümeti geldiğinde TC’den bu projeyi yürüten firma bu üyemizi arayıp çalışmayı iptal ettiler. Şu anda projenin akıbetini bilmiyoruz.”

“Genç Tepe Parkı Projesi” Proje Koordinatörü Nilden Bektaş Erhürman:

“Projenin akıbetini merak ediyorum”

“Bu proje bizde büyük bir heyecan uyandırmıştı. Bu güzel ve büyük alanı değerlendirmenin mutluluğu içindeydik. Hemen Peyzaj Mimarları Odası’nı aradık. Onlar da projenin yapıldığını ve görselden öteye gitmediğini aktarmışlardır. Projeyi bulduk, raflardan çıkardık. Gördük ki yerel hiç kimseyle çalışmadan TC’den hazırlatmışlardı. En kolay yol yeniden bir proje açılması ve yola yeniden devam etmekti ama yapılanları heba etmek istemedik. Çok paralar harcanmıştı.

Özgürgün döneminde seçim yaklaşırken, TC’den bir proje hazırlattılar. Bu projeyi çok saygıdeğer bir kişi hazırladı ama ülkemizde değil. Bu uğurda çok büyük paralar harcandı. Bunu seçim döneminde kullandılar.

Burada da Peyzaj Mimarları Odası da KTMMOB de çok kızmıştı. Bizim kendi mühendis kaynağımız yeterli iken yurt dışından proje hazırlatıyorsunuz diye çok tepki almıştı.

Bu proje için de para harcandığını duyunca projeyi tamamen iptal etmek istemedik, heba etmek istemedik, bu projeyi kendi adamızın dokusuna uygulayabilmek istedik.

KTMMOB’yi çağırdık, yurt dışındaki firma da geldi, birlikte çalıştık. Eksikler, aksaklılarla ilgili rapor hazırladık. Bu firmadan da çok büyük destek ve yardım aldık, istedik ki hükümet dağılmadan bu proje sonlansın ve arada kaynamasın. Başbakanlık o dönemde projeye bütçe de ayrıldı. Bu para direk olarak parkın yapılması için harcanacak olan paraydı. Tam her şey yoluna girdi, vize aşamasına geldi derken hükümetin ömrü yetmedi. Ben de projenin ne olduğunu, Başbakanlığın haberi var mı, yapılacak mı diye merak ediyorum. Lefkoşa’mızın bu parka ihtiyacı vardır. Bu parkın yapılmasını çok istiyor, arzu ediyoruz. Bunun yerli insanlarla çalışılarak yapılmasını istiyoruz. Böyle bir arazi varsa ve park yapımına çok uygunsa bir an önce harekete geçilmeli. Hangi hükümet yaparsa yapsın ama yeter ki hayat geçsin.”

Dönemin (2013-2015 yılları) Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu:

“Bölge halkının ihtiyacı olan bir mekândı”

“Zamanında yaklaşık 230 dönümlük bir miktarı devletin olan bir miktarı askerden devralınan bir araziydi. Zamanımızda bakanlar kurulu kararı ile yönetim kurulu oluşturulmuştu. Ve mimar mühendis odalarıyla bir alan proje çalışması yürütülmüştü. Çocuk oyun alanı, basketbol, voleybol sahası tenis kortları, yürüyüş alanları, engelliler için yürüyüş alanları, bisiklet yolları yapay birkaç göl gibi projelerin olduğu çalışmaydı. Tabi bizim hükümet etme sürecimiz uzun sürmedi, bitirme şansı bulmadık.

Mimar ve mühendisler odası da o dönemde küçük bir çalışama yapmıştı.

O dönemde devletin büyük proje hayata geçirmesi mümkün olmadığı için iş adamlarıyla çalışma yürütelim demiştik. Daha sonra birçok hükümet dönemi geçti…

Devpa sosyal konutlarından başlayıp kaymaklıdaki köprüye kadar gidiyor. İki uçta da küçük araziler olması kaydıyla belediyeye ait yerler var. O dönem de belediyeyle de konuşmuştuk.

Bir de kabataslak alan proje falan çalışmıştık. O dönemdeki düşüncemiz, her etabını bir iş adamına yaptırıp adını o bölgeye vermek ve devlete külfet olmadan hayata geçirmeyi amaçlıyorduk. Herhangi bir devlet bütçesi falan planlamamıştık. Biz sadece telleme için bir kaynak ayırmış, zaten tellemesini de yapmıştık. Bunun dışında yardımlarla yola çıkıp finansmanın yetmediği yerde de devletin ilgili bölümünden yardım almak aklımızda vardı.”

“Umarım bundan sonraki hükümetler başarır ve bunu hayata geçirir”

“Bu tarz güzelliklere ihtiyacımız var. İnsanların nefes alabileceği, gençlerin eğlenebileceği, tüm Lefkoşalının gündüz ve gece dinlenebileceği bir mekân yaratmayı düşünüyorduk. Bu da fiziki olarak yapılabilirdi. Bölge halkının ihtiyacı olan bir mekândı. Bana göre Lefkoşa için de çok önemliydi. Umarım bundan sonraki hükümetler başarır ve bunu hayata geçirir.”

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (KTMMO) Başkanı Seran Aysal:

“Dörtlü koalisyon hükümetinden sonra süreç durdu, kişilerle birlikte bilgiler de gidiyor, yapılanlar heba oluyor”

“Özkan Bey’in döneminde ortaya bir irade kondu, akabinde birliğimizle de çalışama talebinde bulunuldu. Biz de bu konuda bir çalıştay gerçekleştirmiştik. Bu arada hükümet değişti. Bunun devamında bir durgunluk ve seçim dönemi oldu. Ardından projeyi Özgürgün’ün seçim propagandasında da gördük. Bu arada proje TC’de yapılan çalışma ile rafa kalktı. Ardından en son dörtlü koalisyon hükümetine gidip rafa kalkan bu projeyi hatırlattık. Bu projeye bakmamızı istediler. Nedir ne değil bir araştıralım dediler. İlk tespitimiz projenin ülkede yapılmadığı ve ülkemize uygun olmadığı yönündeydi.

Yasal olarak da yerel mühendislerimizin işin içinde olmamasından dolayı herhangi bir geçerliliğinin de olmadığını, hatta bu çalışmayı yapanlar hakkında işlem başlatılması gerektiğini bu tespitlerimizde belirtmiştik.

Çok eksik gördüğümüz tespitler vardı.

Örneğin Ankara ikliminde yaşayan bir ağacın bu projede uygulanması önerilmişti. Kendi insanımızın yapmadığı projelerde gelinen noktalar bunlardır. Devamında biz bu konuda görüşlerimizi verdik.

Sorunlar çözülerek bu proje halka kazandırılsın dedik. Bundan sonraki süreçte de yerel sorumlularla bu projenin çalışılması gerektiğini söyledik. İdari sorunlardan mesleki sorunlara dek fikir ve görüşlerimizi sunduk. Yerel sorunlar bulunması, odamızın projeye dahil edilmesi gibi birçok önerimiz de oldu. Proje bir miktar düzeltildi, bir yere dek görüşlerimiz ışığında bir yere dek getirildi. Dörtlü koalisyon hükümetinden sonra bu süreç daha ileriye götürülemedi.

Bu getirilen süreç de neticelendirilemedi.

Peyzaj mimarı arkadaşların projeye dahil olması gerekiyordu, onlar dahil edilemedi.

Atlanan bir diğer önemli kısım ise Sanayi sel taşkın riski çözüm önerisinde de bu kapsamda bazı uyarılarımız olmuştu.”

“Kişilerle birlikte bilgiler de gidiyor, yapılanlar heba oluyor”

“Devamında bu proje rafa mı kalktı bilmiyoruz.

Süreklilik yok, hükümetler-kişiler değişir her şey ortada kalır. Bunun önüne geçemediğimiz sürece hiçbir adım atamayız. Kişilerle birlikte bilgiler de gidiyor, yapılanlar heba oluyor. Bu ülkedeki en büyük sıkıntılardan biridir.”

“İleriye gidilmedi”

“Biz en son Erhürman hükümetinden sonra projenin durumuna müdahil olmadık. Orada görüşlerimizi verdik yerel muhaliflerin bu işi yapmasının veya partner olmasının öneminin anlattık. Sonunda vizelenmesi sürecinde zaten gerekli kontroller tarafımızca yapılacaktır. Bunun dışında şu anda bir müdahilliğimiz yok.

Belli paralar ödenmiş ama ortada düzgün bir proje yok. Tasarlayanlar zaten ülkemizde değil. Sakat doğmuş bir olayı toparlama gayretindeydik ama şimdi bu noktadan ileriye gitmedik.”