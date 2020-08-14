Polis satıcıyı arıyor

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı F.D., aleyhindeki soruşturma devam ediyor. F.D., ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Derviş Özdevim, olguları aktardı.

Polis, zanlının 12 Ağustos tarihinde tasarrufunda yarım gram ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile tütünle karışık sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 11 Ağustos’ta aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, alınacak ifadeler aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.