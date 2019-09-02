Polis konuştu: '1 yıldır takipteyiz'

Girne’de geçtiğimiz hafta polisin operasyonu ile ortaya çıkan "sanal bet" olayıyla ile ilgili soruşturma genişledi. Aralarında iş insanı B.A'nın da bulunduğu 10 kişi mahkemeye çıkarıldı, 8 gün daha tutukluluk emri verildi. Mahkemede konuşan polis olayı bir yıldır takip ettiklerini açıkladı 2018 yılında KKTC Hukuk Dairesi'nden, polise giden yazı gittiği ve bu çerçevede, yasaya aykırı hareket ettiği belirtilen iş insanı zanlı B.A.’nın 1 yıldır polisin takibinde olduğu ortaya çıktı. Polis Yahya Suiçmez, zanlı B.A.’ya olduğu öne sürülen aktif bir sanal bahis sitesi daha olduğu yönünde 6 kişinin ifadesi olduğuna dikkati çekti. Polis, faturaların yanı sıra birçok belgenin incelenmesine devam ettiğini belirtti. Dobrabet isimli sitenin yanı sıra ‘Kalebet’ isimli yasa dışı bahis oynatan sitelerin B.A.’ya ait olduğunun tespiti üzerine önceki gün zanlının ofisinde arama gerçekleştiğini kaydeden Suiçmez, 7 ayrı klasör ele geçirildiğini kaydetti. Klasör içinde çok sayıda evrak bulunduğunu ifade eden polis çavuşu, evrakların tek tek inceleneceğini söyledi. Polis çavuşu, genişletilen soruşturmada son iki günde Girne bölgesinde olayla bağlantılı mahkeme emri ile 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiğini söyledi. Polis çavuşu Suiçmez, olayla bağlantılı 2 kişinin arandığını 100 kişinin sorgulanacağını belirterek, emare olarak alınan 405 adet sim kart ve 255 banka kartının inceleneceğini söyledi.

Devrim DEMİR

Girne’de ‘yasa dışı bet’ operasyonunda tutuklanan 10 kişi hakkındaki soruşturma devam ederken, olayla bağlantılı zanlı G.P.’nin suçla bağlantısı olmadığı tespit edildi, aralarında iş insanı B.A'nın da bulunduğu 10 kişi mahkemeye çıkarıldı, 8 gün daha tutukluluk emri verildi. Mahkemede konuşan polis olayı bir yıldır takip ettiklerini açıkladı.

Polis, alınan 2 günlük tutukluluk süresinde eş zamanlı 11 ayrı yere operasyon gerçekleştirirken, 30 kişi sorgulandı.

2018 yılında KKTC Hukuk Dairesi'nden, polise giden yazı gittiği ve bu çerçevede, yasaya aykırı hareket ettiği belirtilen iş insanı zanlı B.A.’nın 1 yıldır polisin takibinde olduğu ortaya çıktı.

Polis, yasa dışı bahis ve kumar oynatılan FEO Elegance isimli sitenin güvenlik kamera şifrelerine henüz ulaşamazken, ilgili şirketin polise konuyla ilgili yardımcı olmadığı belirtildi.

Polis ayrıca operasyon düzenlenen ve yasa dışı sanal bet oynatıldığı iddia edilen dairelerle ilgili bazı detaylara ulaştı. Buna göre; söz konusu dairelerin kiralandığına ilişkin düzenlenen sözleşmelerde bazı farklılıklar tespit edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis ekipleri, zanlı B.A.’nın ofisinde bulduğu bazı kira sözleşmeleri ile site yönetiminin polise ibraz ettiği kira sözleşmeleri arasında 'imza farklılığı' tespit etti.

İlgili soruşturmada, zanlı B.A.’ya ait bir bahis sitesi daha olduğu öne sürülürken, polis aktif olduğu ileri sürülen sanal bahis sitesi ile ilgili 6 kişinin ifadesine başvurdu.

Zanlılar O.E., E.A., İ.Ö., E.Ç., B.A., A.N.Ş., M.Ç., N.E., B.Ç., ve B.A., ek tutukluluk talebi ile dün yeniden yargı huzurundaydı.

B.A.’nın ofisinde 7 klasör mercek altında

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlıların zanlının ‘suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi’ ve ‘şans oyunları yasasına aykırı hareket etmesi’ suçlarından tutuklandıklarını anımsattı.

Suiçmez, 29 Ağustos tarihinde başlatılan operasyonun ardından iki farklı günde toplam 10 kişinin tutuklandığını 18 bilgisayar, 12 cep telefonu, 5 call center arama telefonu, 7 hard disc, 1 de usb’nin emare olarak alındığını söyledi.

Dobrabet isimli sitenin yanı sıra ‘Kalebet’ isimli yasa dışı bahis oynatan sitelerin B.A.’ya ait olduğunun tespiti üzerine önceki gün zanlının ofisinde arama gerçekleştiğini kaydeden Suiçmez, 7 ayrı klasör ele geçirildiğini kaydetti.

Klasör içinde çok sayıda evrak bulunduğunu ifade eden polis çavuşu, evrakların tek tek inceleneceğini söyledi.

11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon

Polis çavuşu, genişletilen soruşturmada son iki günde Girne bölgesinde olayla bağlantılı mahkeme emri ile 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiğini söyledi.

Suiçmez, zanlı B.A.’ya olduğu öne sürülen aktif bir sanal bahis sitesi olduğu yönünde 6 kişinin ifadesi olduğuna dikkati çekerek faturaların yanı sıra birçok belgenin incelenmesine devam ettiğini belirtti.

Kira sözleşmelerinde farklılıklar tespit edildi… Vergi Dairesi'nde araştırılacak

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Yahya Suiçmez, bahis ve kumar paralarının hangi hesaplara yatırıldığının araştırıldığını, zanlı B.A.’nın ofisinde bulunan kira sözleşmeleri ile site yönetiminden temin edilen kira sözleşmelerinde bazı farklılıklar tespit ettiklerini ifade etti.

Suiçmez, Vergi Dairesi'nden kira sözleşmeleri ile ilgili araştırma yapılması gerektiğine değindi.

Site güvenlik kameralarının şifreleri temin edilemiyor

FEO Elegance isimli sitenin güvenlik kameralarının şifreleri ile ilgili işlem talep ettiklerini, ancak ilgili şirketin şifrelerle ilgili cevap vermediğini kaydeden Suiçmez, zanlılar O.E., E.A., İ.Ö., E.Ç., B.A., A.N.Ş., M.Ç., N.E., B.Ç.,’nin zanlı B.A.’ya bağlı çalıştıklarının tespit edildiğini söyledi.

Suiçmez: B:A. 1 yıldır takipte

Yaklaşık 15 polisin yürüttüğü geniş çaplı bir soruşturma olduğuna dikkati çeken Suiçmez, 2018 yılında KKTC Hukuk Dairesi'nden gelen yazı ile ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının’ önlenmesi yasasına aykırı hareket etme suçundan iş insanı zanlı B.A.’nın 1 yıldır polisin takibinde olduğunu kaydetti.

Aranan 2 kişi var, 100 kişi sorgulanacak

Polis çavuşu Suiçmez, olayla bağlantılı 2 kişinin arandığını 100 kişinin sorgulanacağını belirterek, emare olarak alınan 405 adet sim kart ve 255 banka kartının inceleneceğini söyledi.

Alınması gereken ifadeler, soruşturulması gereken kişiler olduğuna vurgu yapan Suiçmez, zanlıların 8’er gün daha tutuklu kalmaları talebinde bundu.

Avukatlar tutukluluk süresine itiraz etti

Polis çavuşu şahadeti üzerine söz hakkı alan zanlı avukatları ise, 8 gün tutukluluk talebine itiraz etti. Başsavcılık adına savcı Mustafa Atakara ise, tahkikatın geniş çaplı devam ettiğini, yeni olguların tespit edildiğini belirtti.

(SAAT: 16.00)

Devrim DEMİR

Aralarında iş insanı B.A.’nın da tutuklu bulunduğu “Yaşadışı Bahis” suçundan tutuklu 10 kişi bu sabah ek süre talebi ile yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan 10 zanlıyla ilgili polis 8 gün tutukluluk talep etti. Polis çavuşu Yahya Suicmez alınan 2 günlük sürede B.A.’ya ait aktif bir sitenin daha tespit edildiğini, bu yöndeki iddiaların araştırılacağını, 11 ayrı adreste eş zamanlı arama yapıldığını kaydetti. Polis çavuşu, suçüstü yakalanan 10 zanlının çalışma izni olmadığını öyle bir kayıt bulunmadığını patronlarının ise, B.A. olduğunu kaydetti.

Polis çavuşu bu olayla bağlantılı 100 isim olduğunu ve kimlik tespiti yapılması gerektiğini kaydetti.

Suiçmez, B.A.’nın ofisinde 7 klasör bulunduğu içindeki birçok evrakın incelenmesi gerektiğini ifade etti. Ofiste bulunan pek çok kira sözleşmesinde farklılıklar tespit edildiğini, değişik imzalar olduğunu belirten Suiçmez, Vergi Dairesi'nde araştırma yapılacağını söyledi.

Suiçmez, özellikle sitenin güvenliğini sağlayan güvenlik kameralarının şifrelerini temin edemediklerini ilgili şirketin şifreleri bulamadıkları yönünde beyan verdiklerini söyleyerek soruşturmanın çok geniş devam ettiğini ifade etti.

Yargıç Meltem Dündar, polisin soruşturmasını tamamlayabilmesi için 8 gün tutukluluk emri verdi.