Polis: Çocukta kaygı bozukluğu başladı

Devrim DEMİR

Girne’de 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz suçlamasıyla tutuklanan A.S, 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Girne’de meydana gelen çocuğa cinsel istismar, cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan A.S, 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından bu sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlının Girne İskenderun Caddesi üzerindeki bir börekçide, 15 yaşındaki kıza, “montunu çıkar, burası sıcak, öp beni, evim yakın bir şeyler içelim” sözleriyle önce sözlü ardından da börekçinin tuvaletine giden kız çocuğuna fiziksel tacizde bulunduğunu aktardı.

Özmüezzin, 15 yaşındaki kız çocuğunun, yaşadığı olayı, önce abisine daha sonra okuldaki rehber öğretmenine anlattığını ve zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, yaşanan olayın ardından 15 yaşındaki kız çocuğunda kaygı bozukluğu ortaya çıktığına dikkat çekti.

Savcı Emine Taşkın ise, yaşanan olayın toplumda infial yaratacak bir durum olduğunu belirtti. Zanlının TC vatandaşı olduğunu ve KKTC’de turist statüsünde bulunduğunu kaydeden Taşkın, zanlının davası görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemesini talep etti.