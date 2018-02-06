Plebisit kararı verildi

Kıbrıs Rum Yüksek Mahkemesi, Kıbrıs’ın güneyindeki okullarda kutlanacak anma günlerinin belirlenmesine ilişkin yetkinin Kıbrıs Rum Meclisi’nden alınarak Eğitim Bakanlığı’na verilmesini öngören plebisit yasasını anayasaya uygun buldu.

Politis gazetesi: “Yüksek Mahkeme Okul Kutlamaları Konusunda Bölündü – Tamamının Geçersiz Olduğu Görüşü Azınlıkta Kaldı” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki okullarda kutlanacak resmi anma günlerinin hangileri olacağına karar verme yetkisinin Rum Meclisi’nden alınarak Eğitim Bakanlığı’na verilmesine ilişkin Yüksek Mahkeme’deki sürecin dün sonlandığını yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Rum Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından, anayasaya ve erk paylaşımına aykırı olup olmadığının incelenmesi için Kıbrıs Rum Yüksek Mahkemesi’ne havale edilen yasanın, mahkeme tarafından anayasaya uygun bulunduğunu yazdı.

Mahkemenin söz konusu yasada, Eğitim Bakanının kutlama günlerine Meclis Eğitim Komitesi’yle istişare ederek karar vermesini öngören maddeyi ise anayasaya aykırı bulduğunu vurgulayan gazete, kararın yargıçların yedisinin lehte ve dördünün aleyhte oyuyla geçtiğini aktardı.