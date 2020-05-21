Pile muhtarına dava okundu

YENİDÜZEN

Geçtiğimiz hafta eylem düzenleyen Pilelilere İngiliz Üsler Yönetimi tarafından dava okunmaya başlandı.

Pile muhtarı Veysal Güden, Murat Kanatlı'nın hazırladığı Bu Memleket Bizim Programı'nda, İngiliz Üsler Yönetimi tarafından haklarında dava okunduğunu söyledi.

YENİDÜZEN'e konuşan Pile muhtarı, kendisi adına İngiliz Üsler Yönetimi tarafından 'izinsiz eylem yapma' gereköesiyle dava okunduğunu açıkladı.

Veysal Güden, İngiliz Üsler Yönetimi'nden böyle bir tavır beklemediklerini belirttti.

Guden'in davası İngiliz Üsler Bölgesi'ndeki mahkemede görüşülecek.

Geçişlerle ilgili tarih verilmesi memnun etti

Bakanlar Kurulu'nun kararını da değerlendiren Güden, bunu umut verici bir haber olduğunu kaydererek, önlerini görebileceklerini, her türlü hazrılığı yaptıklarını vurguladı.