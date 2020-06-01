Pile kararı “çağdışı"

Mağusa İnisiyatifi adına Okan Dağlı, hükümetin Pile’ye yönelik kararlarını eleştirerek, “çağdışı" diye nitelediği kararların geri alınmasını ve önlemler dahilinde mevcut olan bütün geçiş noktalarının tüm yurttaşlar için en erken zamanda açılmasını talep etti.

Dağlı, Kıbrıs adasının bütününde COVID-19 salgınının tamamen kontrol altına alınmasının ve vaka sayılarının kuzeyde uzun bir dönemdir, güneyde ise zaman zaman sıfır olarak kaydedilmesinin ada için son derece önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Dağlı, dün UBP-HP hükümetinin Pile’de yaşayan vatandaşların kuzeye geçişleri ile ilgili aldığı önlemleri “baskıcı ve ırkçı” olarak niteledi.

Dağlı, adanın kuzeyinde ve güneyinde hiçbir yurttaşın cep telefonu üzerinden takibi yapılmazken, sadece Pile’de yaşayan vatandaşların “özel hayatını ihlal edecek bir şekilde, zoraki olarak kayıt altına alınma dayatmasının, demokratik bir tercih olmadığını” savundu.

Pile’de yaşayan insanların Kıbrıslı Rumlarla iletişim kurmasının yasaklanması kararını eleştiren Dağlı, “Pratik olarak nasıl takip edileceği bilinmeyen bu kararın alınmasında temel olarak tüm Kıbrıslı Rumları hastalık yayacağı zihniyetinden hareket edilmesi utanç vericidir” ifadesini kullandı.

Dağlı şöyle devam etti:

“Mağusa İnisiyatifi olarak aylardır özgürlükleri kısıtlanmış Pilelilerin, kendilerini hastalıktan koruyacak öz-bilince sahip olduğuna inanıyoruz. Halk sağlığına bir tehdit oluşturma riskinin farkında olan her yurttaş gibi Pileliler de sosyal mesafe uygulamalarını dikkate almak ve maske takmak gibi zorunlulukların bilincinde hareket ettiği sürece olası riskleri en aza indirebilirler.

Temel önlemleri almak yerine, özgürlüğü kısıtlayıcı ve ırkçılığı barındıran çözümlerle COVID-19 riskini azaltmak mümkün değildir. Hastalığın, hiçbir ırk, yetki veya sınıf barındırmadan bulaşıcı olma riskinin çok yüksek olduğu bilinmektedir. Bu anlamda Bakanlar Kurulunun yurttaşlarına güvenmediği ifadesi olan bu tedbirleri anlaşılır gibi değildir.”

Adada salgın kaygısının ciddi bir şekilde giderildiğini belirten Dağlı, tarafların yeni normale dönük hazırlıklar yaptığının görüldüğünü kaydetti.

Yurt dışından gelen turistlere yönelik paketler hazırlanırken, Kıbrıs’ta yaşayan insanların adanın tümüne yönelik hareket özgürlüklerine yönelik henüz bir adım atılmadığını belirten Dağlı, en kısa zamanda, adanın iki yarısında yaşayan insanların hareket özgürlüklerinin sağlanmasını talep etti.

Dağlı, “Bu anlamda, Pile’deki çağdışı kararların geri alınmasını ve önlemler dahilinde mevcut olan bütün geçiş noktalarının tüm yurttaşlar için en erken zamanda açılmasını talep ederiz” ifadelerini kullandı.