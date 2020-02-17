Peşinatsız Ev Alma Seçenekleri

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Ev sahibi olmak her insanın hayali iken krediler, peşinatlar, faizler ve vade seçenekleri gibi sorunlar insanların bu hayallerini imkânsız kılıyor. Ancak insanların birikimi olmaması peşinat sorununu önemli kılıyor. Bu nedenle ev sahibi olmak için peşinatsız ödeme seçenekleri bugünlerde en çok tercih edilen yöntemlerden birisi.

Bankalardan alınan konut kredilerinde banka, size evin tüm bedelini kredi olarak vermez. Bu oran her bankada değişmekle beraber üstüne kalanını da peşinat olarak sizden ister. Bu nedenle peşinatsız ev almak oldukça zorlaşır. Banka aracılığı ile peşinatsız ev alabilmek için ipotek yöntemine başvurabilirsiniz. Bu sayede evin tüm tutarı için bankadan kredi çekebilir istediğiniz evi satın alabilirsiniz. Fakat böyle bir yol izleyebilmek için almak istediğiniz evin ipotek uygulanabilir bir durumda olması gerekmektedir.

Bir diğer yöntem ise bu alanda hizmet veren firmalar aracılığı ile ev sahibi olmaktır. Bu firmalar sizden hiçbir peşinat talep etmeden sizi ev sahibi yapmaktadır. Nasıl mı? Öncelikle bu konuda hizmet alabileceğiniz güvenilir bir firma bulmalısınız. Bu alanda hizmet veren firmalar genellikle sizden teminat olarak gösterebileceğiniz bir ev belirtmenizi isteyecektir. Farklı ev alma opsiyonları arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz. Buna satın almak istediğiniz ev de dâhil edilebilir. Ayrıca ödeme planı gerçekleştirilirken siz de söz sahibi olursunuz ve süreç kontrolünüz altında olur. Bu sayede siz de peşinatsız ev sahibi olabilirsiniz. Günümüzde bu sektör olukça gelişmiştir. İnsanlara sundukları kolay seçenekler ile alt ve orta sınıf tarafından da en az bankalar kadar tercih edilmektedir.

Ev sahibi olmak ve bunu istediğiniz şartlarda gerçekleştirebilmek herkesin hakkıdır. Bu süreçte bütçenize en uygun olan desteği alabilmek için yukarıda belirttiğimiz yollardan birini seçebilirsiniz. Bu sayede siz de bütçeniz doğrultusunda kolay ödeme planı ile ev sahibi olursunuz. Gayrimenkul fiyatlarının artması ve kredilerin insanları zor duruma sokmasından doğan bu yeni yöntem sayesinden tüm ekonomik sınıflara hitap eden bir süreç ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler sayesinde günümüzde ev sahibi olmak artık çok kolay!