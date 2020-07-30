YENİDÜZEN

Mağusa Belediyesi’nde çalışan bir kısım personel, bayram öncesi maaşlarını alamadı, sadece bayramlık ödeneğini aldı, gözler uzun zamandır ‘ekonomik sıkıntı’ ile gündeme gelen Mağusa Belediyesi’ne çevrildi.

YENİDÜZEN’in belediyeden edindiği bilgide yüzde 80 personelin ek mesaileriyle birlikte ödendiği, bir kısım personelin ise sadece bayramlık ödeneği aldığı yönünde oldu. İlgili sendika ise ödemelerin yapılacağı bütçede değil, banka yatırımlarında sıkıntı yaşandığını belirtti.

Söz konusu sıkıntının Arife günü öğlene dek çalışan banka mesaisi nedeniyle yaşandığı kaydedilirken, Salı günü tüm ödemelerin personel hesabına yatacağı ifade edildi.

Belediye personelinin birçoğunun Limasol Bankası’ndan ödeme aldığı ve bu kişilerin ödendiği, diğer bankalardan ödeme alanların ise ödenemediği belirtildi.

“Personelin bir kısmı mağdur oldu”

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil de bankaların mesaisinin yarım gün olduğu ve bu nedenle sıkıntı yaşandığını, bazı personelin sadece bayramlık ödeneği aldığını, maaşını alamadığını belirtti. Konuyla ilgili bankalarla görüştüklerini anlatan Karagil, bu personellerin de Salı günü ilk mesai saatlerinde ödenebileceğini belirtti.

Karagil, “Bankalar erken kapadı, aktarmalar yapılamadı, Limasol Bankası ödeme yaptı, aktarmalarını da yaptı ama bazı bankalar erken kapadığı için personel ödenmedi. Banka kaynaklı sıkıntı yaşandı. Bugün mesainin erken bitmesi buna sebebiyet verdi. Salı günü sabah sabah bankalar açıldığı anda ödenecekler. Ana bankamız Limasol Bankası’dır, burada kartı olanlar ödenebildi. Ama Merkez Bankası 12’de kapandığı için bu bankada olan personeller mağdur oldu. Geçen sefer de bayramlıklarla ilgili sıkıntı olmuş, 11 personel mağdur olmuştu. Bu sefer kaç personel mağdur oldu bilmiyorum ama Salı günü sabah sabah çözülecek” şeklinde konuştu.