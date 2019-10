Her yıl dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen ve merkezi St. Petersburg da bulunan Uluslararası Viva Music Yarışmasının ikincisi bu yıl 19-20 Ekim tarihlerinde Alanya’da gerçekleşti.

Yarışmanın Piyano Katagorisi’ne Kıbrıs'tan Rauf Kasimov’un öğrencileri Pelin Ece Acar, Can Sakkaoğlu ve Ayşe Çubukcu katıldı. Yarışmaya katılım Kıbrıs Piyano Kültür ve Sanat Derneğinin organizasyonuyla gerçekleşti.

Pelin Carnegie Hall’da konser verecek

Alexei Rudnevsky, Yuri Sayutkin, Guljahan Babayecab Solak ve Nina Rudnevskaya’ dan oluşan juri, başarılı performansları sonucunda Pelin Ece Acar’a ikincilik, Can Sakkaoğlu’na Mansiyon ve Ayşe Çubukcu’ya Mansiyon ödüllerini layık gördü.

Pelin Ece Acar Haziran 2020 de New York’da dünyanın en ünlü konser salonlarından biri olan Carnegie Hall’da konsere katılma hakkını da kazandı. Bu son ödüllerle çok sayıda müzik okulu ve konservatuvar öğrencileriyle yarışarak bir kez daha üstün başarı gösteren genç piyanistlerden Bülent Ecevit Lisesi öğrencisi Pelin Ece Acar 9.kez, English School of Kyernia öğrencisi Can Sakkaoğlu 4. kez ve ilk kez yarışmaya katılan 23 Nisan İlkokulu öğrencisi Ayşe Çubukcu birinci kez uluslararası piyano ödülü kazandı.