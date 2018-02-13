Park halindeki araç yandı

Ortaköy'de Şht İbrahim Kolaçoğlu Sokak üzerinde bulunan Pınar Ülgener'e ait KZ 729 plakalı salon araç, park halindeyken kısmen yandı. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Saat 20:15 sıralarında, Ortaköy'de Şht İbrahim Kolaçoğlu Sokak üzerinde park halinde bulunan Pınar Ülgener'e ait KZ 729 plakalı salon araçta, muhtemelen fan motorunun sıkışması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu aracın ön ve motor kısmı tamamen yanarak hasar görürken ön camı ısıdan patlamıştır. Soruşturma devam etmektedir.