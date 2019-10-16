Park halindeki araç alev aldı

Lefkoşa'da SOS Çocuk Köyü önünde bu sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen araç yangını da Hüseyin Türksev yönetimindeki CE 628 plakalı salon araç, park halindeyken alev aldı. Söndüğü esnada sürücüsü tarafından yeniden çalıştırılmak isterken alev alan aracın makine bölümünde hasar meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis yangın ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

Bugün saat 10.50 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Hüseyin Türksev yönetimindeki CE 628 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada SOS çocuk köyü önlerine geldiği zaman aracın arıza yaptığı için bankette park halinde bulunduğu sırada muhtemelen benzin kaçağından dolayı araçta yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonucu aracın makine bölümü, elektrik aksamları ve makine kapağı kısmen yanarak zarar gördü. Yangına yoldan geçmekte olan duyarlı vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpü ile ilk müdahale yapıldı, ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından araç tamamen söndürüldü.