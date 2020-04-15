Pandemi Hastanesi bilmecesi

‘Pandemi Hastanesi’ adeta bir bilmeceye dönüştü, hükümet yetkililerinden gelen çelişkili açıklamalar öne çıktı. Coronavirüsle mücadelede yeni mi yoksa mevcut hastanenin mi kullanılacağına dair netlik yok. Birçok binayı, en son da devlet hastanesini "pandemi hastanesi" ilan eden Sağlık Bakanlığı son açıklamasında yeni bir hastane için "proje hazır" açıklaması yapsa da hekimler bunu inandırıcı bulmadı.

PANDEMİ HASTANESİ SÜRECİ:

14 Mart tarihli toplantısı sonucu açıklanan kararda ilk olarak Mağusa Devlet Hastanesi karantina hastanesi olacak denmişti,

24 Mart’ta Ayaktan Tanı Merkezi’nin, “Ateş ve Öksürük” Polikliniği yapıldığı açıklandı,

29 Mart tarihli Sağlık Bakanlığı açıklaması: “Nalbantoglu Pandemi Hastanesi’ne dönüştü”

Son açıklama: Yapılan son açıklamalarda ise geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı, 45 günde bitirilmesi hedeflenen, 92 oda, 182 yatak kapasiteli yeni bir pandemi hastanesi inşa edileceğini açıkladı.

Fehime ALASYA

Covid-19’un ülkede çıktığı 10 Mart tarihinden bu yana konuşulan ‘Pandemi Hastanesi’, süreç içerisinde pek çok şekil değiştirdi. Birçok tartışmanın gölgesinde önce Mağusa Devlet Hastanesi’nin Pandemi Hastanesi olduğu açıklandı, ardından ‘Genel Sağlık Hizmetlerinin aksayacağı’ uyarılarına rağmen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi sadece Covid-19 hastaları için boşaltıldı.

Yapılan son açıklamalarda ise geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı, 45 günde bitirilmesi hedeflenen, 92 oda, 182 yatak kapasiteli yeni bir pandemi hastanesi inşa edileceğini açıkladı.

“Pandemi Hastanesi bilmecesinin” geçen bir ayı aşkın sürede hala çözülemediğini ifade eden hekimler, Covid-19 ile mücadelede hayati önemi olan Pandemi Hastanesi’nin hala çözüme kavuşturulamadığını ifade ederken, bunun yanında rutin sağlık hizmeti bekleyen vatandaşın da ciddi ölçüde mağdur olduğunu dile getirdi.

Pandemi Hastanesi ile ilgili yaşanan bu gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendiren sağlık çalışanları, hem Coronavirsü ile mücadelede hem de genel sağlık hizmetlerinde yaşanan aksamaların bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirerek, çeşitli çözüm önerileri sundu.

İlk olarak Mağusa karantina hastanesi olacak denmişti

Bakanlar Kurulu, 14 Mart tarihli toplantısı sonucu açıklanan kararlarda, Mağusa Devlet Hastanesi’nin bir karantina hastanesi olarak kullanılmasına, bu doğrultuda çalışmaların arttırılmasına karar verilmişti.

Toplantı sonrası açıklanan kararda; “Mağusa Devlet Hastanesi’nin bir karantina hastanesi olarak kullanılmasına karar verilmiş ve hastanemizde yeterli personel, ekipman ve yatak kapasitesinin ve her türlü olanakların sağlanması konusundaki çalışmalar artırılmıştır.” Maddesi yer almıştı.

24 Mart’ta Ayaktan Tanı Merkezi, “ Ateş ve Öksürük “ Polikliniği yapıldı

24 Mart tarihinde ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “ Ateş ve Öksürük “ Polikliniği’nin devreye girdiği açıklandı.

Açıklamada 25 Mart’tan itibaren, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Ayaktan Tanı Merkezi’nde “Ateş ve Öksürük“ Polikliniği devreye girdiği, bu şikayetleri olan vatandaşların buraya başvurmaları gerektiği belirtildi.

29 Mart: “Nalbantoglu Pandemi Hastanesi’ne dönüşüyor”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ana binasının tümüyle Pandemi Hastanesine dönüşeceğini 29 Mart tarihinde açıklamış, Diyaliz ve Onkoloji bölümleri dışında tüm hastanenin Pandemi Hastanesine dönüşeceğini belirtmişti.

Merkez hastane olarak Kolan Hastanesi’nin belirlendiğini belirten Bakan Pilli, 30 Mart’tan itibaren devlet doktorlarının Kolan’da ücretsiz sağlık hizmeti vereceğini söylemişti.

Son açıklama: Sağlık Bakanlığı’ndan ‘hazır proje’

Yapılan son açıklamalarda ise geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı, 45 günde bitirilmesi hedeflenen, 92 oda, 182 yatak kapasiteli yeni bir pandemi hastanesi inşa edileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada; “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin bulunduğu arazide 6 bin metrekarelik kapalı alan içerisine inşa edilmesi planlanan pandemi hastanesinin, acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, tomografi ve laboratuvar servisi ile birlikte toplam 92 oda, 182 yatak kapasiteli olması da planlanıyor” dendi.

Pandemi Hastanesi’nin proje sunumu için Sağlık Bakanlığı’nda Başbakan Ersin Tatar’ında katıldığı bir toplantıda yapıldığı açıklandı.

“Hafif çelik konstrüksiyon sistemi ile inşa edilmesi planlanan hastane binasının toplam 45 günde bitirilmesi hedefleniyor” denen açıklamada, COVID-19 nedeniyle yapımına gerek duyulan pandemi hastanesinin, ileride yine sağlık alanında kullanılmak üzere de projelendirildiği belirtildi.

Projenin Bakanlar Kurulu’nun onayına da sunulacağı bilgisi verildi.

Sağlık Bakanlığı “yeni hastane projesi”ni Bakanlar Kurulu’ndan önce kamuoyuna açıkladı, “kabine üyelerine de sunacak, Bakanlar Kurulu’nun onay vermesiyle ihale sürecini başlatacağız” görüşüne yer verildi.

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli:

“Genel sağlık hizmetleri, Nalbantoğlu’na geri dönmeli ve yeni pandemi hastanesi yapılana kadar başka bir sağlık merkezinin de salgın hastanesi olarak düzenlenmesi gerek”

“Covid-19 dışındaki diğer hastalarımızdan vazgeçemeyiz, genel sağlık hizmetleri büyük ölçüde aksadı, hastalar çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Kolan Hastanesi'nde sürdürülen genel sağlık hizmetleri yeterli değildir. Salgın hastanesi ayrılırken Covid dışındaki hastalıklarla ilgili hizmetlerin aksamaması gerektiğine defalarca vurgu yaptık. Ülkede sadece Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin salgın hastanesi olarak kullanılmasından sonra, sağlık sistemimiz genel hizmetler bakımından büyük hasar aldı. Covid-19 ile mücadelede ülkelerin sağlık istemlerini gücü başarıyı veya başarısızlığı getirir. Genel sağlık hizmetlerinin güçsüzleşmesi yanı sıra Covid hastaları için verilmesi gereken hizmetlerin alt yapıları da henüz oluşturulmamıştır. Sürekli tekrarladığımız üzere yoğun bakım yatak sayısının ve solunum cihazları sayısının arttırılması, aynı zamanda yoğun bakımda hizmet verecek olan ekiplerin genişletilmesi ve eğitilmesi gerek. Hükümetin yeni pandemi hastanesi projesini duyurmuş olması tüm bu eksiklikleri gidermez. Projenin gerçekleşmesi için geçecek olan süre ise beklenilmesi mümkün olan bir süre değildir. Derhal Nalbantoğlu Hastanesi, genel sağlık hizmetlerine ayrılmasına geri dönülmeli ve yeni pandemi hastanesi yapılana kadar da başka bir sağlık merkezinin de salgın hastanesi olarak düzenlenmesi gerekiyor.”

Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber:

“Covid-19 dışındaki hastalar için acil çözüm ve pandemi hastanesi için yeni bir merkez şart”

“Covid-19 dışındaki normal hastalar alması gereken sağlık hizmetini alamıyor. Şu anki özel hastane kapasiteyi karşılayacak durumda değil. Oradan bazı doktorlar şikâyet ve endişelerini paylaşıyorlar. Bir an önce bu hastaların sorununa çözüm bulunması gerekiyor.

Halk hastaneye gitmeye de korkar oldu, bu bağlamda ilerleyen zamanda hastalarda yığılma olacak. Bazı hastalıklar ise gecikme kaldırmıyor. Bir an önce bu hastaların tek merkezde bakılabilecek şekilde organize olunmalı. Bir hata yapılmış olabilir ama bir an önce buna çözüm bulunmalı. İkincisi de hastalara güvence verilmeli. Acil durumda gecikmemesi için başvuracağı bir hastane olduğunu duyurmak şart. Onlara enfeksiyon kapmayacakları güvencesi verilmeli.

Bu saatten sonra en akılcı çözüm farklı bir yerde pandemi hastanesi oluşturulup Nalbantoğlu’nu normal işlevine döndürmek olmalı. Bu arada bir pandemi hastanesi oluşturulması gerek. Bunun yapılacağı söyleniyor ama bir buçuk ayda hastane olur mu bilemiyorum? ‘Süreç uzar mı?’ endişesi ile de yeni bir merkez oluşturulmalı. Radikal kararlar almalıyız.”

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“Kat edilen yola bakınca, 45 günde bir pandemi hastanesi yapılacağına dair pek bir inancım yok”

“Biz hekim örgütleri olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi dışında bir pandemi hastanesi hazırlanması gerektiğini, çünkü hasta kapasitesini karşılayacak başka hastane olmadığını söylemiştik.

Nalbantoğlu, rutin hizmetlerine devam ederken bir başka merkez de pandemi hastanesi olarak hazırlansın demiştik. Buna rağmen Nalbantoğlu pandemi olarak ilan edildi. Buradan dışarıya çıkarılamayan bazı branşlar hala Nalbantoğlu’nda bırakılarak Kolan Hastanesi’ne bu görev verildi ama bu yeteri gelmedi. Orada çok sorun var. Covid-19 sorununu çözmediğimiz gibi bir de rutin hastalarımıza sorun yarattık, sorunu çiftledik. Yeni bir hastane yapılacak denildi ama bizimle veya konu uzmanı hekimlerle hiçbir iletişim sağlanmadı, hiç görüş alışverişinde bulunulmadı.

Bu bilgi rutin Sağlık Bakanlığı canlı yayınında açıklanmıştı. Bu gelişmeleri basından öğreniyoruz.

Bir aydır halk sokağa çıkmadı, bize bu zaman verildi, bunu değerlendirip yol haritamızı çizmiş olmalıydık. Hala bir yol haritamız yok.

30 günde kat edilen yola bakınca, 45 günde bir pandemi hastanesi yapılacağına dair pek bir inancım yok, umarım bizi yanıltırlar.”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Bülent Dizdarlı:

“Artık boşa kaybedecek hiç zamanımız yok”

“Şubat ayında daha olaylar başlamadan bir pandemi hastanesine ihtiyaç var ve bu bence pendaya olmalı demiştim. Bana özel odası yoktur, uzaktır, tıbbi donanımı yoktur gibi cevaplarla dönüldü. Bence tüm sıkıntıların da giderilmesi çok daha kolaydı. Geniş de bir bahçesi vardı, orası bile kullanılırdı. Havada kalan bir yatırım olmazdı.

Lefkoşa mı Mağusa mı pandemi olsun diye tartışmalar yaşanmış ve Nalbantoğlu olmasına ilişkin karar alınmıştı.

Yara almış bile olsa, amiral gemisi yüzmeliydi. Bu karar çok büyük bir hata oldu.

Fuar alanı, otellerin büyük salonları, Atatürk spor salonu gibi mekânlar Pandemik hastane olması mümkün kılınabilirdi. Binanın teknik altyapısı gibi, kapıları bile önemlidir. Söz geçen yer uygun bir yerdir. Biz bu zamanı boşa harcadık. Güç kaybına rağmen çalışanlar bize bu süreyi tanıdı, şimdi biz 45 günlük süre daha istiyoruz. Bu endişe verici. Sağlık sektöründeki çalışanlar artık yoruldu. 45 günde yeni bir hastane yapılacağına inanmak istiyorum ama… İhaleden söz ettikleri anda tüylerim diken diken oluyor. Toplu ampul alırken bile ihaleye çıkılırken başımıza gelenleri bize sorsunlar… 45 günde, içinde ihale olan süreçte bir hastanenin bitirilmesi çok zor. Yasal prosedürü takip etmeden hızlıca hareket etsinler. Yargılanmayı bile göze alıp hemen yeni bir hastane yapsınlar, yargılanacak olurlarsa biz, bu halk olarak çıkar arkalarında dururuz. Ama artık boşa kaybedecek hiç zamanımız yok. Bir an önce ne yapılacaksa yapılmalı.”