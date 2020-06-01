Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, konuşmaları dinleyerek görüşlere önem verdiğini dile getirerek, kürsüden kimseye “beceriksizlik ve ukalalık” basmadığını belirtti.

İkinci dalganın ortaya çıkacağı ile ilgili görüşlerin var olduğunu dile getiren Amcaoğlu, pandemi süresinde birçok Bakanlar Kurulu kararı aldıklarını, yapılan eksikliklerin görülerek düzeltilmeye çalışıldığını dile getirerek, bugün (dün) memur ve işçi maaşlarını ödediklerini fakat görevlerinin bu olmadığını kaydetti.

“Hükümet olarak kendi imkanlarımız doğrultusunda gerekli girişimleri yapıyoruz” diyen Amcaoğlu, ülkedeki gerçekleri görerek adımlar attıklarını belirtti.

Birçok muhataplarla görüşerek ikinci dalga salgını da düşünerek girişimler yaptıklarını dile getiren Amcaoğlu, ikinci dönem için alınacak önlemler paketinin de Başbakan tarafından açıklanacağını kaydetti.

Protokole değinirken gümrük ve istikrar fonlarının çok önemli kalemler olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, pandemi dönemindeki zararın 30 milyon TL olduğunu kaydetti. Salgın döneminde ekonomik olarak yaşananları anlatan Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile pandemi sürecini de değerlendirdiklerini ve yaraların sarılması yönündeki çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Yapılan ekonomik çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti ile paylaşarak ikinci pandemi olanağını da öngörerek çalışmaların da yapıldığını dile getiren Amcaoğlu, kamuda 47 bin 146 kişinin yanı sıra 115 bin özel sektörün ihtiyaçlarını sağlamak için gerekli çalışmaların da yapıldığını söyledi.

Meclis kürsülerinden doğruların konuşulması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, bütçenin içinde yer alan tüm ödenek kalemlerinin de tüm bakanlık web sayfalarında görüldüğünü ve her şeyin açık olduğunu kaydetti.

“En çok taşımacılık sektörü zarar görecek”

Kooperatif Merkez Bankası borçlarının da ödenmesi yönünde ciddi hareket ettiklerini ve bundan sonraki süreçte de alınan 400 milyonluk borcun da nerelerde kullanılacağını söyleyen Amcaoğlu, projelerin tamamlanmasıyla ilgili de gerekenlerin yapıldığını belirtti.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden alınan arazinin de bugünden itibaren Sağlık Bakanlığı’na devredilerek inşaatın başlaması için de gerekli girişimlerin yapılacağını söyleyen Amcaoğlu, Girne’deki hastanenin yaklaşık yeni yıla bitirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Bu dönemde dünyanın zarar gördüğünü fakat görevlerini yerine getiren taşımacıların ödemelerinin yapıldığını dile getiren Amcaoğlu, bu salgında en çok zarar görecek sektörün taşımacılık olacağının da farkında olduklarını bildiklerini söyleyerek taşımacılıkla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını da söyledi.