Pakistan eski başbakanı Şerif tutuklandı

Pakistan güvenlik güçlerinin, Şerif'in uçağının indiği Lahor kentinde eski başbakan için düzenlenecek olası kitlesel gösteriler için yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi. Şerif'in aldığı mahkumiyet kararı gereği tutuklanması bekleniyordu.

Şerif'in ülkeye geri dönüşünün 25 Temmuz'da düzenlenecek seçim sonuçlarını da yakından etkilemesi bekleniyor. Şerif, merkez sağ partisi PML-N'nin başında seçime giremiyor. Navaz Şerif'in yerine kardeşi Şahbaz Şerif yarışacak.

Panama belgeleri

Panama belgeleriyle başlayan davada Şerif'in kızı ve damadı da hapis cezası almıştı. Eski başbakan Şerif, Londra'nın Park Lane semtindeki Avenfield House'dan satın aldığı dört lüks daireyle ilgili başlatılan soruşturma nedeniyle yargılanıştı.

'Avenfield Reference' adıyla anılan Şerif hakkındaki dava 2015'te Panama Belgeleri'nin ifşasıyla başlamıştı. Belgelerde Şerif'in çocuklarının bazı offshore şirketleriyle bağlantılı olduğu ve bu şirketlerin aralarında Londra'daki lüks dairelerin de bulunduğu yabancı ülkelerde mülk satın almak için para aktarmakta kullanıldığı iddia ediliyordu.

Mahkemenin bu kararı almasında Şerif'in açıklayamadığı başka mal varlıklarının bulunması ve soruşturmayla ilgili devlet kurumlarıyla işbirliği yapmamasının etkili olduğu belirtiliyor.

Aynı davada yargılanan Şerifin kızı Maryam Şerif'e 7 yıl, damadı Safdar Awan'a ise bir yıl ceza verildi. Eşinin kanser tedavisi dolayısıyla Londra'da bulunan Şerif, hakkındaki suçlamaları "siyasi maksatlı" diyerek reddetmişti.

Yolsuzluk iddiaları sonrası istifa etmişti

Üç kez başbakanlık görevini yürüten Şerif 2017'de Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına adının karışması sonrası Anaysa Mahkemesi tarafından görevinden azledilmişti. Şerif mahkemenin bu kararı sonrası istifa ederek görevini bırakmak zorunda kalmıştı. Pakistan Anayasa Mahkemesi Şerif'in bir kamu görevi üstlenmesini yasaklamıştı. Mahkeme kısa süre sonra Şerif'in tutuklanmasını istemişti. Şerif’ten boşalan başbakanlık koltuğuna iktidar partisinin adayı Şahid Hakan Abbasi getirilmişti.

14 Ağustos’ta 70’inci bağımsızlık yıl dönümünü kutlayacak Pakistan’ın siyasi tarihinde üç kez başbakanlık yapan Şerif dahil şu ana kadar hiçbir başbakan 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı. Pakistan'da seçmenler 25 Temmuz'da sandık başına gidecek.